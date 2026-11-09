शेख हसीना को भारत से वापस लाने पर अड़ा बांग्लादेश, नए पासपोर्ट की मांग पर ढाका ने दिखाए तेवर

बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है। हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाने की मांग की है। इसे दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटने की उनकी योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर का कहना है कि शेख हसीना को नए यात्रा दस्तावेज देने के बजाय भारत को उन्हें बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। बता दें कि, बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है। हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं।

बांग्लादेश की समाचार वेबसाइट 'द डेली स्टार' के मुताबिक, हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार चाहती है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस सौंपा जाए। उन्होंने कहा, "वह एक आतंकवादी और फरार हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है।" पासपोर्ट की जरूरत पर सवाल उठाते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि शेख हसीना की वापसी के लिए नए यात्रा दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। उन्हें भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से मौजूद प्रत्यर्पण व्यवस्था के तहत वापस लाया जाना चाहिए।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को एक पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने हसीना के लिए नए यात्रा दस्तावेज और पहचान पत्र जारी करने की मांग की थी। रॉयटर्स ने इस पत्र को देखा है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना की ओर से यह पहला ऐसा आधिकारिक संपर्क बताया जा रहा है।

बांग्लादेश क्यों लौटना चाहती हैं शेख हसीना? शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। उस समय उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन कई हफ्तों तक चला था। धीरे-धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और बड़े विद्रोह में बदल गया। आखिरकार उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उनका 20 साल से ज्यादा पुराना शासन खत्म हो गया। हालांकि, बांग्लादेश लौटने की उनकी योजना के सामने कई बड़ी कानूनी चुनौतियां हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। उन पर आरोप था कि 2024 के आंदोलन के दौरान उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई की थी, जो मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आती है।

शेख हसीना ने भारत में रहते हुए इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि अगर वह बांग्लादेश लौटती हैं तो अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। दूसरी ओर, उनके सत्ता से हटने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह पार्टी उनके शासनकाल में बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ नेता और समर्थक भारत सहित दूसरे देशों में रह रहे हैं।

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर असर अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से उनका भारत में रहना नई दिल्ली और ढाका के बीच तनाव की एक बड़ी वजह बना हुआ है। बांग्लादेश सरकार कई बार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर चुकी है। इन मांगों के कारण दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में खटास आई है। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी से वहां का राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है। बांग्लादेश में आज भी कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं, जबकि उनके विरोधी 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।