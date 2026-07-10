शेख हसीना सरेंडर करने को तैयार, बता दिया कब लौटेंगी बांग्लादेश; कहा- चाहें वो मार डालें पर…

बता दें कि जुलाई 2024 में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें पद के साथ देश भी छोड़ना पड़ा था। तब से हसीना दिल्ली में ही रह रही हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी बांग्लादेश वापसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि वे किसी भी हालत में बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। यही नहीं, शेख हसीना ने यह भी कहा है कि वे वतन लौटकर कोर्ट में सरेंडर भी कर देंगीं। बता दें कि यह पहली बार है जब अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आईं हसीना ने अपनी वापसी और कोर्ट में सरेंडर को लेकर इस तरह का बयान दिया है।

शेख हसीना ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में यह बातें कही हैं। भारत से दिए गए एक घंटे से ज्यादा लंबे टेलीफोनिक इंटरव्यू में 78 वर्षीय हसीना ने बताया कि वो और बांग्लादेश में बैन हुई उनकी पार्टी आवामी लीग के कई नेता दिसंबर के आसपास स्वदेश लौटकर आत्मसमर्पण करेंगे। इससे पहले बांग्लादेश में शेख हसीना को जुलाई 2024 में हुए विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों के दमन के आरोपों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।

जरूर लौटूंगी बांग्लादेश- हसीना इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच उन्हें सौंपने को लेकर चल रही खींचतान पर भी खुलकर बात की। शेख हसीना ने कहा, "ढाका के अधिकारी मुझे वापस ले जाना चाहते हैं और वे मुझे सौंपने के लिए भारत को बार-बार पत्र भेज रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी।" शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश लौटते ही उनकी हत्या भी कराई जा सकती है, लेकिन वे फिर भी लौटेंगीं। उन्होंने कहा, “वे मुझे लौटते ही गिरफ्तार कर सकते हैं, यहां तक कि वे मुझे मार भी सकते हैं। इसके बावजूद मुझे जाना होगा। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है। अगर मौत आनी ही है, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी मिट्टी पर आए, जहां मेरे माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था।”

शेख हसीना ने इंटरव्यू में आगे कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अदालत में कार्यवाही शुरू होने के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा कितना पूरी तरह है। उन्होंने कहा, "मुझे न्याय पर भरोसा है। जब सुनवाई शुरू होगी, तब लोगों के सामने खुद साफ हो जाएगा कि यह मुकदमा कितना हास्यास्पद है और मैं इसे साबित करना चाहती हूं।"

‘फैसला जनता करे' हसीना ने कहा कि उनकी सरकार गिरने के बाद अवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई लोग छिपकर रहने को मजबूर हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगीं। हसीना ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की 300 सीटों में से 125 लोकसभा सीटों के नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठकें कर पार्टी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। शेख हसीना ने कहा कि उन्हें जेल जाने का डर नहीं है क्योंकि वह पहले भी कई बार जेल जा चुकी हैं। हसीना ने कहा, “कोई भी सरकार लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उससे गलतियां हो सकती हैं। कोई भी सरकार इससे अछूती नहीं होती। लेकिन किसी सरकार के अच्छे-बुरे कामों का फैसला जनता को करना चाहिए। मैं यह फैसला जनता पर छोड़ती हूं।”