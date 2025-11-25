बांग्लादेश से बाहर रहकर भी शेख हसीना का मुहम्मद यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल, चल दिया दोहरा दांव

संक्षेप: बांग्लादेश में ICT द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देश में एक बार फिर गंभीर अस्थिरता का माहौल बन गया है। इस फैसले के विरोध में शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।

बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देश में एक बार फिर गंभीर अस्थिरता का माहौल बन गया है। इस फैसले के विरोध में शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। साथ ही पार्टी ने ICT के फैसले को पूरी तरह अवैध और राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए 30 नवंबर तक देश के सभी जिलों और उपजिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, रैली और प्रतिरोध मार्च का आह्वान किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अवामी लीग ने अपने आधिकारिक बयान में मुहम्मद यूनुस को 'अवैध सत्ता हड़पने वाला' और 'हत्यारा-फासीवादी' बताते हुए कहा कि यह तथाकथित कोर्ट यूनुस गुट द्वारा केवल शेख हसीना और अवामी लीग को आगामी चुनाव से बाहर रखने के लिए गढ़ी गई साजिश का हिस्सा है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह न सिर्फ इस अवैध ICT फैसले को खारिज करती है, बल्कि जनता के व्यापक समर्थन के साथ पूरे देश में कड़ा आंदोलन चलाएगी।

पार्टी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि प्रिय देशवासियों, आपने देखा कि कैसे अवैध कब्जेदार और हत्यारा-फासीवादी यूनुस व उसके गुट ने अपनी बनाई कठपुतली अदालत के जरिए बंगबंधु की सुपुत्री, हमारी सम्माननीय नेता व पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ यह हास्यास्पद और अन्यायपूर्ण फैसला सुनाया। आपने इस फैसले को घृणा के साथ नकार दिया और जहां-जहां संभव हुआ, सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया। बांग्लादेश अवामी लीग की ओर से हम आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं।

पार्टी की ओर से आगे कहा गया है कि जन समर्थन के इसी जोश को देखते हुए अवामी लीग ने 30 नवंबर तक हर जिले-उपजिले में विरोध-प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च की घोषणा की है, जिसमें दो मुख्य मांगें होंगी...

अवैध ICT के फर्जी फैसले को पूरी तरह रद्द करना

अवैध सत्ता हथियाने वाले हत्यारे-फासीवादी यूनुस का तत्काल इस्तीफा पार्टी ने आरोप लगाया कि यूनुस गुट राज्य-विरोधी और मुक्ति-विरोधी ताकतों के साथ मिलकर शेख हसीना व अवामी लीग को स्थायी रूप से सत्ता से बाहर रखने की गहरी साजिश रच रहा है। अवामी लीग ने चेतावनी दी कि वह जमीनी स्तर पर सभी राजनीतिक दलों, हितधारकों और समाज के हर वर्ग से विचार-विमर्श कर इस साजिश के जाल को चकनाचूर कर देगी।