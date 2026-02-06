शेख हसीना की पार्टी बैन, बांग्लादेश चुनाव में फिर उतरे हैं कौन; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर अंतरिम सरकार ने चुनाव लड़ने और प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हसीना वर्तमान में भारत में प्रवास कर रही हैं और बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

अगस्त 2024 में छात्र विद्रोह और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आगामी 12 फरवरी 2026 को देश में 13वें संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। इसे साल 2026 की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जा रहा है, जिसमें करीब 12.7 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग को इस चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया गया है। यह शेख हसीना की पार्टी है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की देखरेख में हो रहे ये चुनाव बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी का लिटमस टेस्ट माने जा रहे हैं।

15 साल तक सत्ता में रहने वाली शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर अंतरिम सरकार ने चुनाव लड़ने और प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हसीना वर्तमान में भारत में प्रवास कर रही हैं और बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। उनकी अनुपस्थिति में यह चुनाव अब मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और 11 दलीय गठबंधन के बीच एक 'द्विध्रुवीय' मुकाबला बन गया है।

बांग्लादेश नेशनल पार्टी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने आने वाले चुनावों के लिए 288 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि पार्टी वापसी करना चाहती है, लेकिन उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ गठबंधन में BNP कुल 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

11 पार्टी गठबंधन बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टी गठबंधन में ये पार्टियां शामिल हैं। बांग्लादेश खेलाफत मजलिस, नेशनल सिटिजन पार्टी, अमर बांग्लादेश पार्टी, खेलाफत मजलिस, बांग्लादेश लेबर पार्टी, बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, निज़ाम-ए-इस्लाम पार्टी, बांग्लादेश डेवलपमेंट पार्टी, और जातीय गणतंत्रिक पार्टी। यह कुल 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।

इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश 2008 से सैयद रेजाउल करीम के नेतृत्व वाला इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश देश में 253 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जातीय पार्टी (एर्शाद) के नेतृत्व वाले गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने देश में कुल 206 उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि जातीय पार्टी (एर्शाद) 195 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बांग्लादेश सांस्कृतिक मुक्तिजोधा, बांग्लादेश मुस्लिम लीग और जातीय पार्टी (मंजू) क्रमशः 20, 17 और 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट जिसमें बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी. बांग्लादेश की सोशल पार्टी, बांग्लादेश की सोशलिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और बांग्लादेश जातीय समाजतांत्रिक दल शामिल हैं। आने वाले चुनावों में 149 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।

ग्रेटर सुन्नी गठबंधन बांग्लादेश इस्लामी फ्रंट के नेतृत्व वाला ग्रेटर सुन्नी गठबंधन में 26 उम्मीदवार हैं। कुल 64 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अन्य सदस्य बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी और इस्लामिक फ्रंट बांग्लादेश दोनों 19-19 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

इस बार के चुनाव केवल संसद सदस्यों को चुनने के लिए नहीं हैं। मतदान के दिन ही एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी आयोजित किया जाएगा। यह जनमत संग्रह 'जुलाई चार्टर' नामक एक सुधार पैकेज पर होगा, जिसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी नेता को तानाशाह बनने से रोकना और संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र बनाना है।