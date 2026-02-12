Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

यह सब ढोंग है; बांग्लादेश चुनाव पर शेख हसीना भड़कीं, रद्द करने की मांग

Feb 12, 2026 07:00 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां के चुनावों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पूरी तरह से अवैध, गैर-कानूनी और ढोंग करार दिया है। उन्होंने इन चुनावों को रद्द करने और यूनुस के इस्तीफे की मांग की है।

यह सब ढोंग है; बांग्लादेश चुनाव पर शेख हसीना भड़कीं, रद्द करने की मांग

Sheikh Hasina on Bangladesh elections: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां के आम चुनाव को अंतरिम सरकार द्वारा किया गया एक ढोंग करार दिया है। इस चुनाव पर जारी किए गए अपने बयान में हसीना ने इसे असंवैधानिक, मतदाता-विहीन और अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। यूनुस सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से अनदेखा करता है, इस चुनाव में उनकी पार्टी (आवामी लीग) को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, ऐसे में यह उनके मतदाताओं के बिना होने वाला चुनाव है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी चुनाव पर अपना बयान जारी करते हुए शेख हसीना ने इन चुनावों को पूरी तरह से भ्रामक करार दिया। उन्होंने लिखा, "इस हालात में करवाए जा रहे इन, मतदाता-विहीन, अवैध और असंवैधानिक चुनाव को रद्द करने और मुहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग करते हैं।

अपडेट की जा रही है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Bangladesh Protest Bangladesh Sheikh Hasina

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsविदेश न्यूज़Sheikh Hasina lashes out at Bangladesh elections calls them unconstitutional and sham
;;;