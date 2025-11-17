सजा-ए-मौत के बाद अब क्या करेंगी शेख हसीना? उनके पास बचे ये दो विकल्प; भारत पर भी बड़ा दारोमदार

संक्षेप: हसीना अगर यह विकल्प चुनती हैं तो उनके पास अपील दायर करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 होगी। अगर वह सरेंडर नहीं करती हैं तो ICT की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार स्वत: समाप्त हो जाएगा और उन्हें दी गई सजा अंतिम हो जाएगी।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के 'अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण' (ICT) ने पिछले साल जुलाई में हुए व्यापक छात्र आंदोलन के दौरान 'मानवता के विरुद्ध अपराधों' के आरोप में मौत की सजा सुनायी है। यह अब तक की सबसे कठोर सजा है। न्यायाधिकरण ने सोमवार को यह फैसला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनाया। उसने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मृत्युदंड की सजा सुनायी है और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पाँच वर्ष की सजा मुकर्रर की है। मामून अपना अपराध स्वीकार करके सरकारी गवाह बन गये थे। न्यायाधिकरण ने हसीना और असदुज्जमां की संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है।

हसीना पर न्यायाधिकरण में यह मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया। वह इन दिनों भारत में रह रही हैं जबकि असदुज्जमां के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं और मामून हिरासत में हैं। इस बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल को तुरंत प्रत्यर्पित करने का भारत से अनुरोध किया है। बांग्लादेश की प्रत्यर्पण मांग पर भारत ने चुप्पी साध ली है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा और शेख हसीना के पास खुद को और अपनी पार्टी को बचाने के क्या विकल्प बचे हैं?

शेख हसीना के पास दो विकल्प क्या? जानकारों का मानना है कि शेख हसीना के पास अब दो विकल्प बचे हैं। पहला यह कि वह इस सजा के खिलाफ तकनीकी तौर पर वह बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में अपील करें लेकिन इसमें कई अड़चनें और शर्ते हैं। पहली यह कि ICT की धारा 21 के तहत उन्हें इस सजा की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील करना होगा लेकिन इसके लिए पहले उन्हें वहां की अदालत में सरेंडर करना होगा। तभी सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है।

अपील की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 अपील दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के अंदर उस पर फैसला सुनाना होगा। शेख हसीना अगर यह विकल्प चुनती हैं तो उनके पास अपील दायर करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 होगी। अगर वह सरेंडर नहीं करती हैं तो ICT की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार स्वत: समाप्त हो जाएगा और उन्हें दी गई मौत की सजा अंतिम हो जाएगी। इस बात की संभावना कम ही है कि शेख हसीना इस मामले में सरेंडर करने वाली हैं क्योंकि इस फैसले को उन्होंने ‘पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित' बताया है। हसीना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला ‘पूर्वाग्रह से ग्रसित एक न्यायाधिकरण’ ने सुनाया है, जिसकी स्थापना एक ‘गैर-निर्वाचित और बगैर जनादेश वाली सरकार’ ने की है।