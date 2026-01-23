दिल्ली से ही शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को दे दी चुनौती, बता दिया फासीवादी कातिल

संक्षेप: दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शेख हसीना ने अपना ऑडियो भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस हत्यारे और फासीवादी हैं। वह बांग्लादेश को आतंक की आग में झोंक रहे हैं।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और विरोधियों को चुनौती दे दी है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम 'बांग्लादेश में लोकतंत्र की रक्षा' में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनूस हत्यारे और फांसीवादी हैं। शेख हसीना ने कहा कि देश में हिंसा करवाकर यह सरकार बांग्लादेश को आतंक और अपराध की आग में झोंक रही है।

शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में सांप्रदायिक ताकतों ने माहौल खराब करके रख दिया है। एक उपजाऊ भूमि को बंजर बना दिया गया है। अब बांग्लादेश के लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के दुश्मनों ने बहुत बड़ी साजिश की और ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार गिरा दी गई। इसके बाद से देश में कानून का राज्य खत्म हो गया। बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो गया, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गईं। आज वहां युवतियां भी सुरक्षित नहीं हैं। अल्पसंख्यकों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, बांग्लादेश में न्याय मजाक बन गया है। ऐसी विपदा के समय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठे होकर आवाज उठाने की जरूरत है। विदेशियों की कठपुतलनी बन गई सरकार को हटाना जरूरी है और बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम करना जरूरी है ताकि इसकी आजादी के लिए दिया गया बलिदान जाया ना जाए। उन्होंने कहा, हमारा देश संकट में है। भ्रष्टाचार और हिंसा की आग इसे जला रही है।

अवामी लीग की प्रमुख ने आरोप लगाया कि पांच अगस्त, 2024 को उन्हें सत्ता से हटाए जाने के बाद से बंगलादेश एक ऐसी "विश्वासघाती साजिश" का सामना कर रहा है, जिसका मकसद देश की क्षेत्रीय अखंडता का सौदा करना है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बंगलादेश की संप्रभुता और एकता खतरे में है और आज यह एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जो "खून के आंसू रो रहा है"।

हसीना ने यह भी दावा किया कि उग्रवादियों और मोहम्मद यूनुस ने उन्हें जबरन सत्ता से बेदखल किया और उस दिन से पूरा देश निरंतर हिंसा, दमन और आर्थिक संकट की चपेट में है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएं व्यवस्थित रूप से कमजोर हो गई हैं। सुश्री हसीना ने वर्तमान बंगलादेश की तुलना एक "विशाल जेल" से करते हुए कहा कि वहां आम लोग दैनिक हिंसा, असुरक्षा और आर्थिक तंगी के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा शासन के तहत महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और एक गैर-पक्षपाती सरकार की बहाली की मांग की।

आम चुनाव के लिए शुरू हो गया है प्रचार शेख हसीना ने अपना यह भाषण ऐसे समय में दिया है जब बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए प्रचार भी शुरू हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले राजधानी ढाका और अन्य स्थानों पर रैलियां आयोजित कीं। इस चुनाव को बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद अंतरिम सरकार के तहत कराया जा रहा है और इसमें मतदाता प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों पर भी फैसला करेंगे।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया है, हालांकि उनकी सरकार द्वारा हसीना की पूर्व सत्तारूढ़ अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सवाल भी उठे हैं। अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) लंबे समय से देश की राजनीति में प्रभावी रही हैं।

देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों की मौत के बाद हुए हिंसक दमन के बीच हसीना के पांच अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत चले जाने के तीन दिन बाद यूनुस ने पद संभाला था।

अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद इस्लामी दल जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाला 10-दलीय गठबंधन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जमात-ए-इस्लामी को लंबे समय से धर्मनिरपेक्ष समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ा है, जो कहते हैं कि उसकी नीतियां बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद को चुनौती देती हैं। जन-आंदोलन के दौरान छात्र नेताओं द्वारा गठित ‘नेशनल सिटिजन पार्टी’ (एनसीपी) भी इस गठबंधन का हिस्सा है।

बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। उनकी पार्टी को उनकी मां की राजनीतिक विरासत के कारण मजबूत समर्थन मिला है। खालिदा जिया का पिछले महीने निधन हो गया था। रहमान 17 वर्षों के निर्वासन के बाद पिछले महीने ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे हैं।

रहमान बृहस्पतिवार को उत्तर-पश्चिमी शहर सिलहट में एक रैली को संबोधित कर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कई अन्य जिलों का दौरा करने वाले हैं।

जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी भी राजधानी ढाका में अपने अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस चुनाव में एक राष्ट्रीय चार्टर पर जनमत संग्रह भी शामिल है, जिसके समर्थन में अंतरिम सरकार मतदाताओं से अपील कर रही है। सरकार का कहना है कि यह चार्टर सुधारों पर आधारित एक नई राजनीतिक दिशा प्रस्तुत करता है। इस चार्टर पर पिछले वर्ष देश के 52 पंजीकृत राजनीतिक दलों में से 25 ने हस्ताक्षर किये थे। अवामी लीग ने इसका विरोध किया था, जबकि कई अन्य दलों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

‘जुलाई राष्ट्रीय चार्टर’ का नाम जुलाई 2024 में शुरू हुए उस जन-आंदोलन के नाम पर रखा गया है, जिसने हसीना सरकार के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। फिलहाल यह चार्टर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसके समर्थकों का कहना है कि इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी और संविधान का हिस्सा बनाने के लिए जनमत संग्रह आवश्यक है। बांग्लादेश में संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है।