फिर धधक उठेगा ढाका? शेख हसीना केस में फैसले की तारीख कल, सड़कों पर सेना-पुलिस तैनात
संक्षेप: जुलाई 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले एक व्यापक जनआंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। इस आंदोलन में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,400 लोगों की मौत हुई थी। जानिए क्या है केस?
बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) गुरुवार, 13 नवंबर को देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दायर मानवता-विरोधी अपराधों के मामले में फैसले की तारीख की घोषणा करेगी। यह मामला पिछले साल जुलाई में हुए जनविद्रोह के दौरान कथित हत्याओं और अन्य अपराधों से जुड़ा है।
फ़ैसले की तारीख की घोषणा से पहले पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी ढाका से लेकर प्रमुख शहरों तक सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हवाई अड्डों, सरकारी भवनों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
देशभर में अलर्ट और लॉकडाउन का आह्वान
बांग्लादेश अवामी लीग ने गुरुवार को देशव्यापी सुबह से शाम तक लॉकडाउन का आह्वान किया है। पार्टी ने आम जनता से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। हालांकि, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग और उससे जुड़ी सभी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण, पार्टी नेता गुप्त स्थानों से सोशल मीडिया के जरिए कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं।
ढाका और अन्य शहरों में हिंसक झड़पें
पिछले दो दिनों में ढाका सहित कई हिस्सों से वाहनों में आगजनी और क्रूड बम (कॉकटेल) धमाकों की घटनाएं सामने आई हैं। राजधानी के कुछ इलाकों में रात के समय फ्लैश रैलियां आयोजित की गईं, जिनमें अवामी लीग समर्थकों ने हसीना के समर्थन में नारेबाजी की। पुलिस ने देशभर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तलाश में अभियान तेज कर दिया है। प्रमुख सड़कों पर चेकपोस्ट और वाहनों की तलाशी ली जा रही है।
जुलाई विद्रोह और हसीना का पलायन
जुलाई 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले एक व्यापक जनआंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। इस आंदोलन में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,400 लोगों की मौत हुई थी। 5 अगस्त 2024 को हसीना देश छोड़कर भारत चली गईं, जिसके बाद अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
ट्रिब्यूनल और कानूनी कार्यवाही
गौरतलब है कि शेख हसीना के शासनकाल में ही 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए इसी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) की स्थापना की गई थी। उस समय यह ट्रिब्यूनल मुख्यतः जमात-ए-इस्लामी नेताओं पर मुकदमे चलाने के लिए सक्रिय था।
अब, मौजूदा अंतरिम सरकार ने उसी ट्रिब्यूनल के कानूनी ढांचे में संशोधन कर हसीना के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है। गवाही और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और ट्रिब्यूनल गुरुवार को फैसले की तारीख की घोषणा करेगा।
स्थिति पर नजर
राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह मुकदमा बांग्लादेश के इतिहास के सबसे संवेदनशील चरणों में से एक है। हसीना की राजनीतिक विरासत, सेना की भूमिका और अंतरराष्ट्रीय दबाव- तीनों ही तत्व देश की आगामी राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं। वर्तमान में ढाका सहित पूरे देश में उच्चतम स्तर का सुरक्षा अलर्ट जारी है। लोग फैसले की तारीख और उसके बाद की संभावित स्थिति को लेकर चिंतित हैं।
