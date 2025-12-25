खालिदा जिया के बेटे की बांग्लादेश वापसी पर विवाद, शेख हसीना की पार्टी ने खोली ‘गुप्त डील’ की पोल

संक्षेप: तारिक रहमान 17 साल से अधिक समय तक स्वनिर्वासन में रहने के बाद गुरुवार को ढाका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। रहमान की वापसी को संसदीय चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारीक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी को लेकर पड़ोसी देश में राजनीति गरमा गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग ने उनकी वापसी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने कहा कि तारीक रहमान की घर वापसी किसी लोकतांत्रिक सुधार के लिए नहीं, बल्कि अगले साल फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव को एकतरफा कराने के लिए किए गए “पिछले दरवाजे के समझौते” (बैकडोर डील) का हिस्सा है। उनका दावा है कि इससे देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी, बल्कि ध्रुवीकरण और बढ़ेगा।

सद्दाम हुसैन ने कहा कि जब पहले तारीक रहमान सत्ता के करीब थे, तब देश में कानून-व्यवस्था बिगड़ी, उग्रवाद बढ़ा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तारीक रहमान कई मामलों में दोषी रह चुके हैं और न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर वापस लाए गए हैं।

पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे तारीक रहमान, जो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, गुरुवार को लंदन से बांग्लादेश लौटे। वे 2008 से लंदन में रह रहे थे। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, उनका विमान सुबह करीब 9:56 बजे सिलहट के उस्मानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में BNP समर्थक और नेता मौजूद थे। BNP ने इसे पार्टी के लिए नए अध्याय की शुरुआत बताया है।

बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण तारीक रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई है, जब बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। इसके अलावा, फरवरी 17 को होने वाले आम चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।