इंटरनेशनल कोर्ट पहुंची शेख हसीना की आवामी लीग, फैसले से पहले 'जवाबी हिंसा' का दांव क्यों खेला?

बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों पर फैसला सुनाने की घोषणा कर दी है। इसी बीच, उनकी अवामी लीग पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय (ICC) में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जुलाई 2024 से पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई 'प्रतिशोधपूर्ण हिंसा' की जांच की मांग की गई है। यह शिकायत अनुच्छेद 15 के तहत दाखिल की गई है, जिसमें अंतरिम सरकार पर हत्या, मनमानी गिरफ्तारियां और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

दरअसल, 2009 में बांग्लादेश में गठित यह घरेलू युद्ध अपराध न्यायालय आईसीटी ने हसीना के खिलाफ कार्रवाई पूरी कर ली है। उन पर 2024 के छात्र आंदोलनों पर की गई हिंसक कार्रवाई के लिए मानवता के विरुद्ध अपराधों का आरोप है। मामले से जुड़े सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि फैसला 10 से 15 नवंबर के बीच किसी भी समय सुनाया जा सकता है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसे महीने के अंत तक टाल दिया जा सकता है।

दूसरी ओर आईसीटी के फैसले से पहले लंदन की एक कानूनी फर्म ने अवामी लीग की ओर से आईसीसी के अभियोजक को 'अनुच्छेद 15 संचार' सौंपा है। इसमें जुलाई 2024 के विद्रोह के बाद बांग्लादेश में अवामी लीग के अधिकारियों के खिलाफ हुई जवाबी हिंसा की जांच की मांग की गई है। पत्र में दावा किया गया है कि हिंसक भीड़ ने 400 अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर या लिंचिंग करके हत्या कर दी।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि जुलाई 2024 से अब तक 25 अवामी लीग नेताओं की हिरासत में मौत हो चुकी है। पत्र में कहा गया कि अवामी लीग के सदस्यों और समर्थकों को बिना जमानत या ठोस आरोप के आधारहीन तरीके से गैरकानूनी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा, 'ऑपरेशन डेविल हंट' के तहत 12 दिनों में 18000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका निशाना 'अवामी फासीवाद' बताया गया।

अवामी लीग ने आईसीसी को यह भी सूचित किया है कि राजनेताओं, न्यायाधीशों, वकीलों, पत्रकारों और पार्टी से हल्के-फुल्के जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, अंतरिम सरकार ने 'प्रतिशोधपूर्ण दुर्व्यवहारों' के लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण देने वाले एक कथित 'प्रतिरक्षा आदेश' जारी किया है।