शेख हसीना ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश वापस लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने तारिक रहमान की सरकार से वहां आने के लिए इंतजाम करने को भी कहा है। हालांकि हसीना की वापसी आसान नहीं है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ‘वतन वापसी’ का ऐलान कर दिया है। हसीना ने दो दिन पहले बताया है कि वो आगामी 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगी। इसके बाद अब भारत से लेकर बांग्लादेश तक हलचल पैदा हो गई है। बांग्लादेश की सरकार ने साफ कहा है कि हसीना के लौटते ही उन्हें हथकड़ी लगा दी जाएगी। वहीं भारत इस मसले पर फिलहाल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अब आने वाले कुछ दिनों में ही यह तय हो जाएगा कि हसीना 2 साल से भी ज्यादा समय बाद भारत से ढाका जा पाएंगी या नहीं। इससे पहले उनकी वापसी को लेकर कई तरह की अटकलें भी लग रही हैं। एक चर्चा यह भी है कि वो बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाएंगी।

गौरतलब है कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को पद और देश दोनों छोड़ना पड़ा था। इसके बाद से उन्होंने भारत में शरण ली है। इस दौरान उन्हें बांग्लादेश में मौत की सजा सुना दी गई। उन पर छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के आदेश देने आरोप हैं और इस सिलसिले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में दोषी ठहराया गया है। बांग्लादेश ने कहा है कि किसी भी हाल ही में उन्हें सजा भुगतनी ही होगी। इसके बावजूद हसीना ने लौटने की जिद ठानी है।

वापसी पर महाभारत हसीना ने अपनी वापसी के लिए बांग्लादेश से बिमान बांग्लादेश की एक फ्लाइट अरेंज करने को कहा है। इससे एक बात तय हो गई है कि हसीना पासपोर्ट लेकर एक नेता की तरह ही स्वदेश लौटना चाहती हैं। हालांकि बांग्लादेश की सरकार उन्हें एक अपराधी के रूप में हथकड़ियां लगाकर प्रत्यर्पण के जरिए ही लाना चाहती है। एक बयान में रहमान की सरकार ने कहा है कि हसीना को 'हथकड़ियों में' ही वापस लाया जाएगा और उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा विदेश में रह रहे किसी दोषी भगोड़े के साथ किया जाता है।

बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने बीते दिनों कहा कि सरकार हसीना के साथ विदेश में रह रहे किसी भी अन्य दोषी भगोड़े पर लागू होने वाले कानूनों के अनुसार ही व्यवहार करेगी। उन्होंने कहा कि हसीना बांग्लादेशी क्षेत्र में जहां भी प्रवेश करेंगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण मंत्री जाहिद उर रहमान ने कहा, ''शेख हसीना आएंगी या नहीं, इस पर उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। इस बारे में बातचीत भारत के साथ होगी।'' जमात की चुनावी सहयोगी युवा नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजंस पार्टी (एनसीपी) ने तो यह तक कहा है कि हसीना के देश लौटने पर उनके लिए फांसी का तख्ता तैयार किया जाएगा। इन बातों से तय है कि हसीना को पासपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके लिए ये रास्ता बंद है।

फिर शेख हसीना को प्रत्यर्पित करेगा भारत? प्रत्यर्पण को लेकर भारत कई बार कह चुका है कि वह तय कानूनों के विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेगा। दरअसल भारत और बांग्लादेश ने 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इसका मतलब अर्थ नहीं है कि भारत को हसीना को सौंपना ही होगा। संधि के मुताबिक अगर अपराध ‘राजनीतिक’ हैं तो कोई देश प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है।