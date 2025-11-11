शहबाज शरीफ नहीं आ रहे बाज, पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को ठहराया कसूरवार

संक्षेप: पाकिस्तान की एक अदालत के बाहर बड़ा धमाका हुआ है। इसे आत्मघाती हमला बताया जा रहा है और हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस हमले का दोष भारत को दे रहे हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ जहर उगलने की पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। शरीफ ने एक बार फिर भारत पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। दरअसल मंगलवार को इस्लामाबाद के एक कोर्ट के बाहर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद आत्मनिरीक्षण के बजाय शरीफ महज कुछ ही घंटों के अंदर भारत पर आरोप लगाने के लिए उतारू हो गए। पाक PM ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी टेररिस्ट अटैक करवा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शरीफ का यह बयान इसीलिए भी हास्यास्पद है क्योंकि हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के आतंकी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इस आत्मघाती हमले के की जिम्मेदारी ले ली थी। फिर भी पाक प्रधानमंत्री इसका ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश करते दिखे। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान (एपीपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहबाज कहा, "ये हमले भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का ही एक हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को अस्थिर करना है।"

शरीफ ने बिना किसी सबूत के यह दावा भी किया कि अफगानिस्तान की धरती से संचालित होने वाले इसी नेटवर्क ने वाना में बच्चों पर हमला किया था। वह सोमवार को अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख़्तूनख़्वा के वाना में एक कैडेट कॉलेज के बाहर हुए हमले का जिक्र कर रहे थे जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह हमला भी प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने किया था।