डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख असीम मुनीर भी होंगे साथ; क्या होगी बात?

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों की यह मुलाकात यूएन जनरल असेंबली से इतर होने की संभावना है। जिओ न्यूज ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। इस दौरान शाहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर भी रहेंगे। हाल के दिनों में मुनीर पाकिस्तान का अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर का प्रमोशन हुआ है और उसके बाद से उन्हें खासी अहमियत मिलने लगी है। हालांकि इन तीनों की मुलाकात के दौरान क्या बातचीत होगी, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है।



पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान लगातार डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनरो ने तो उन्हें नोबल शांति पुरस्कार तक देने की मांग उठा दी थी। असीम मुनरो ने भारत-पाकिस्तान युद्ध खत्म कराने का क्रेडिट देते हुए ट्रंप के लिए इस पुरस्कार की मांग उठाई थी। उस वक्त ट्रंप ने भी असीम मुनीर की खूब तारीफ की थी। उन्होंने खुद भी भारत-पाकिस्तान युद्ध खत्म कराने का कई बार श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार किया है।



बता दें कि कुछ महीनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया था। अब इसके कुछ महीनों बाद ही ट्रंप, शरीफ और मुनीर की मीटिंग की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ लंच के बाद ट्रंप ने कहा था कि वह मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया को यह भी बताया था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख से उनकी क्या बात हुई थी। ट्रंप के मुताबिक लंच के दौरान दोनों के बीच ईरान-इजरायल के हालात पर भी चर्चा हुई थी।



ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के काफी अंदर, बहावलपुर और मुरीदके में स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। वहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर का पद बढ़ाकर उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। इस प्रमोशन के बाद असीम मुनीर सभी द्विपक्षीय वार्ताओं में प्रधानमंत्री शरीफ के साथ मौजूद रहते हैं। हाल ही में चीन में हुए एससीओ समिट में भी मुनीर और शहबाज शरीफ साथ-साथ पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने चीन की सैन्य परेड भी देखी थी।