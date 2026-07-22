सऊदी अरब के साथ शहबाज-मुनीर, हूतियों को धमकी; ईरान से दो-दो हाथ करेगा पाकिस्तान?

पाकिस्तान ने सऊदी के साथ खड़े होकर यमन के हूती विद्रोहियों को सीधी चेतावनी दे दी है। विदेश कार्यालय ने बुधवार को हूतियों द्वारा लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों और सऊदी अरब के खिलाफ दी गई नाकाबंदी की धमकी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होगी।

पाकिस्तान ने ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब और लाल सागर में जहाजों के खिलाफ दी गई हालिया धमकियों की कड़ी निंदा की है। विदेश कार्यालय (FO) ने बुधवार को जारी बयान में इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। विदेश कार्यालय ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ वाणिज्यिक नौवहन और व्यापार को निशाना बनाने वाली किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की ओर से यह बयान हूतियों की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरान के समर्थन से सऊदी अरब पर तत्काल समुद्री नाकाबंदी लगाने की चेतावनी दी थी।

विदेश कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब के बंदरगाहों तक पहुंच काटने की किसी भी कोशिश से क्षेत्रीय सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और वैश्विक व्यापार पर गंभीर खतरा पैदा होगा। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों या पाकिस्तान के समुद्री हितों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री संपत्ति और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आत्मरक्षा सहित सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

सऊदी अरब के साथ सामरिक साझेदारी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और समृद्धि के लिए अपना अटूट समर्थन दोहराया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में सऊदी अरब पर हूती मिसाइल हमलों की कड़ी निंदा की थी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में रियाद का साथ दिया था। बता दें कि दोनों देशों के बीच सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित सामरिक सहयोग और पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा।

ईरान से दो-दो हाथ करेगा पाकिस्तान? बता दें कि पाकिस्तान अमेरिका-ईरान तनाव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण मध्य-पूर्व संघर्ष में उसकी न्यूट्रलिटी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ कार्रवाई कर ईरान से दो-दो हाथ करेगा? यहां आपको बता दें कि यमन के हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। अगर पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ किसी तरह का कार्रवाई करता है तो सीधे ईरान पर हमला माना जाएगा। इसके बाद संभव है कि ईरान भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दे।