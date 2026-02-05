शशि थरूर के बेटे को वॉशिंगटन पोस्ट ने नौकरी से निकाला, ईशान थरूर ने शेयर किया भावुक नोट

संक्षेप: ईशान थरूर के बेटे ने एक भावुक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि वे बेहद दुखी हैं। वहीं वाशिंगटन पोस्ट गिल्ड ने इस छंटनी के लिए मालिक जेफ बेजोस की आलोचना की है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर को अमेरिका में नौकरी से निकाल दिया गया है। ईशान थरूर ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। ईशान ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि वे बेहद दुखी हैं। बता दें कि ईशान का नाम उन पत्रकारों में शामिल है, जिन्हें द वाशिंगटन पोस्ट ने नौकरी से निकाल दिया है। अखबार ने बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की है, जिससे उसकी इंटरनेशनल कवरेज और स्पोर्ट्स डेस्क प्रभावित हुई है।

ईशान के अलावा कई कर्मचारियों ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस छंटनी को वॉशिंगटन पोस्ट के लिए एक विनाशकारी क्षण बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ईशान थरूर ने खाली न्यूज रूम की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "एक बुरा दिन।” वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अधिकांश इंटरनेशनल स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया है और वे इससे बहुत दुखी हैं।

उन्होंने लिखा, “आज मुझे वाशिंगटन पोस्ट से निकाल दिया गया है। अधिकांश इंटरनेशनल स्टाफ और कई अन्य सहयोगियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं अपने न्यूज़ रूम और विशेष रूप से उन पत्रकारों के लिए बहुत दुखी हूं, जिन्होंने पोस्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम किया, संपादक और संवाददाता जो लगभग 12 सालों से मेरे दोस्त और सहयोगी रहे। उनके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात थी।”

फॉक्स न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस छंटनी से संगठन का लगभग एक तिहाई हिस्सा प्रभावित हुआ है। मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई वरिष्ठ संवाददाताओं और संपादकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट गिल्ड ने बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए मालिक जेफ बेजोस की आलोचना की है। गिल्ड ने उनसे अखबार के पत्रकारिता मिशन में निवेश जारी रखने की अपील भी की।

300 से ज्यादा स्टाफ की छंटनी इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को अपने लगभग 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ने अपने स्पोर्ट्स सेक्शन को बंद कर दिया है वहीं कई विदेशी ब्यूरो बंद कर दिए गए हैं। साथ ही किताबों की कवरेज भी बंद कर दी गई। मीडिया के क्षेत्र में इसे सबसे बड़ी छंटनी में से एक बताया जा रहा है। अखबार के नई दिल्ली ब्यूरो चीफ और सभी मिडिल ईस्ट संवाददाता और संपादक भी इससे प्रभावित हुए है।