800 लोगों की फांसी रद्द, ईरान मामले पर बोले शशि थरूर, ट्रंप ने भी कहा है कि...

संक्षेप: ईरान मामले पर शशि थरूर ने कहा कि यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि इस इलाके में जो तनाव बढ़ा था, वह अब कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि और ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह फिलहाल किसी पर भी हमला नहीं कर रहे।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि ईरान के मामले में एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की फांसी रद्द कर दी है। पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना रुख नरम कर लिया है और कहा है कि ईरान पर किसी भी हवाई हमले की योजना रद्द कर दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "लोगों को निकाला जा रहा है, साथ ही, जहां तक ​​मुझे पता है, तनाव नहीं बढ़ रहा है। मुझे पता है कि हमारे पास लेटेस्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने इंटरनेट बंद कर दिया है। लेकिन दो अच्छी बातें जो हमने सुनी हैं, वे यह हैं कि अधिकारियों ने 800 से ज्यादा लोगों की फांसी रद्द कर दी है, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले की थी। यह बहुत अच्छी बात है।"

थरूर ने आगे कहा कि यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि इस इलाके में जो तनाव बढ़ा था, वह अब कम हो रहा है। उन्होंने कहा, "और ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह फिलहाल किसी पर भी हमला नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि कुछ मायनों में यह एक उम्मीद की किरण है कि तनाव कम होगा, क्योंकि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पड़ोस के सभी देश, खासकर खाड़ी देश, जिनमें से कुछ ईरान में किसी भी गड़बड़ी का शिकार हो सकते हैं, शरणार्थी खाड़ी पार करके खाड़ी देशों और इलाके के दूसरे पड़ोसी देशों में जा सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि कोई भी देश हमले नहीं चाहेगा और स्थिति को बेकाबू होने देने की चिंता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे सभी शांति और व्यवस्था चाहेंगे और हमले नहीं चाहेंगे। लेकिन स्थिति को बेकाबू होने देने के भू-राजनीतिक नतीजों को लेकर भी शायद कुछ चिंता है। इसलिए इस समय मेरा अंदाजा है कि हमने एक मुश्किल दौर पार कर लिया है। हमें देखना होगा।"