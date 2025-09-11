बांग्लादेश में किसकी सरकार? ढाका यूनिवर्सिटी के चुनावी नतीजों पर शशि थरूर ने जताई चिंता

Shashi Tharoor: ढाका यूनिवर्सिटी के चुनावी नतीजों में जमीयत की छात्र शाखा की जीत पर शशि थरूर ने चिंता जताई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इससे फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों पर भी फर्क पड़ेगा?

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से यूनुस सरकार पर चुनाव कराने का दबाव है। हाल ही में यूनुस प्रशासन ने आगामी चुनावों को लेकर अपने संकेत भी दिए थे। इसी बीच हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी में हुए चुनाव में जमीयत-ए-इस्लामी की छात्र शाखा ने बड़ी जीत दर्ज की है। जमीयत की इस जीत को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश की राजनैतिक दिशा और भारत के साथ उसके संबंधों को लेकर चिंताजनक संकेत बताया है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर ढाका यूनिवर्सिटी में जमीयत की छात्र शाखा की जीत की एक खबर को साझा करते हुए कांग्रेस नेता ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, "यह शायद ज्यादातर भारतीयों के लिए एक छोटी सी बात हो, लेकिन आने वाले समय के लिए यह एक चिंताजनक संकेत है।"

कांग्रेस सांसद ने बांग्लादेशी लोगों के मन में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को लेकर बढ़ते अलगाव की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने अपनी बात को विस्तार देते हुए लिखा, "जो लोग दोनों घरों पर विपत्ति की कामना कर रहे हैं, वह तेजी के साथ जमात-ए-इस्लामी का रुख कर रहे हैं। यह इसलिए नहीं हो रहा कि बांग्लादेशी मतदाता इस्लामिक कट्टरपंथी है। बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि जमात-ए-इस्लामी पर इन दोनों पार्टियों की तरह भ्रष्टाचार या कुशासन का दाग नहीं है। वह अपने आप में सही हो या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता।"

थरूर ने आगामी बांग्लादेशी चुनाव में इस रुझान को लेकर भी अपनी चिंता साझा की। उन्होंने कहा, “फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों में इसका क्या असर होगा? क्या नई दिल्ली को अपने पड़ोस में जमात की मजॉरिटी से निपटना होगा?”