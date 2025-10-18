Hindustan Hindi News
शंघाई से दिल्ली के बीच ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट का ऐलान, 9 नवंबर से होगी शुरू

संक्षेप: चीन के शंघाई और दिल्ली के बीच फ्लाइट हर बुधवार, शनिवार और रविवार को चलेंगी। शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट से  फ्लाइट दोपहर 12:50 PM बजे उड़ान भरेगी और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 5:45 PM पर पहुंचेगी।

Sat, 18 Oct 2025 07:21 PM
भारत-चीन के बीच संबंध सालों बाद सामान्य होने लगे हैं। इसके तहत नौ नवंबर से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस शंघाई और नई दिल्ली के बीच राउंड ट्रिप उड़ानें फिर से शुरू करने जा रही है। इस साल अगस्त में चीन के तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने पांच साल के के बाद कुछ शहरों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू करने का ऐलान किया था।

दोनों शहरों के बीच फ्लाइट हर बुधवार, शनिवार और रविवार को चलेंगी। शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट दोपहर 12:50 PM बजे उड़ान भरेगी और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 5:45 PM पर पहुंचेगी।

इस बीच, वापसी की फ्लाइट दिल्ली से शाम 7:55 PM बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 4:10 AM बजे शंघाई पुडोंग पहुंचेगी। एयरलाइन ने इस रूट के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी है। इस महीने की शुरुआत में, इंडिगो ने 26 अक्टूबर से कोलकाता से चीन के ग्वांगझू के लिए रोजाना फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की थी। एयरलाइन के दिल्ली और ग्वांगझू के बीच भी फ्लाइट शुरू करने की उम्मीद है।

यह रूट शंघाई (चीन) और दिल्ली (भारत) को जोड़ता है और चीन और भारत के बीच सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण एयर कॉरिडोर में से एक है। भारत के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर के तौर पर, दिल्ली का चीन के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और टूरिज्म जैसे कई फील्ड में करीबी सहयोग है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस द्वारा इस रूट को फिर से शुरू करना इसके चीन-भारत नेटवर्क की पूरी तरह से वापसी को दिखाता है, जिससे दोनों देशों के बीच कर्मचारियों के लेन-देन और इकोनॉमिक और ट्रेड सहयोग को नई तेजी मिलेगी।

