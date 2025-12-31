चला दूं गोली? बांग्लादेश में हिंदू युवक बजेंद्र बिस्वास को क्यों मार डाला? चश्मदीद ने बताई आंखों देखी

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक बजेंद्र बिस्वास मैमनसिंह जिले में एक कपड़े की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। मंगलवार शाम उसके एक साथी ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। चश्मदीदों ने आंखों देखी बताई है।

Bangladesh News: बांग्लादेश में बीते दो सप्ताह में तीन हिंदुओं की हत्या को लेकर भारत में आक्रोश है। पहले दीपू चंद्र दास और फिर अमृत मंडल के बाद बीते सोमवार को मैमनसिंह में गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बजेंद्र पर उसके साथ काम करने वाले एक साथी ने ही गोली चला दी। अब इस घटना को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने आंखों देखी बताई है।

आरोपी की पहचान नोमान मियां के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि पीड़ित और आरोपी दोनों ही बांग्लादेश अंसार ग्रुप के सदस्य थे, जो देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक समूह है। आरटीवी ऑनलाइन ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर सोमवार, 29 दिसंबर को शाम लगभग 6:30 बजे मेहराबाड़ी इलाके में सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई।

बजेंद्र दास की जांघ पर रखी शॉटगन और… घटना के चश्मदीद एपीसी मोहम्मद अजहर अली ने नोमान सिंह द्वारा गोली चलाए जाने की पुष्टि की। मोहम्मद अजहर ने बताया कि घटना के समय नोमान मियां और बजेंद्र दास उनके कमरे में एक साथ बैठे थे। अचानक, नोमान मियां ने शॉटगन को बजेंद्र दास की जांघ पर रखा और कहा, "गोली चला दूं क्या?" इसके तुरंत बाद उसने गोली चला दी। जानकारी के मुताबिक गोली चलाते ही नोमान मौके से भाग निकला। चश्मदीद ने यह भी कहा है कि घटना से पहले दोनों के बीच कोई बहस या विवाद नहीं हुआ था।