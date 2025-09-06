पाकिस्तानी मूल की शबाना महमूद बनीं ब्रिटेन की गृह मंत्री, सोशल मीडिया पर क्यों मच गया बवाल?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट में बड़े स्तर पर फेरबदल किया। यह कदम उन्होंने उप-प्रधानमंत्री एंजेला रेयनर के इस्तीफे के बाद उठाया। उन्होंने पाक मूल की शबाना को गृह मंत्री बनाया है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को अपनी कैबिनेट में बड़े स्तर पर फेरबदल किया। यह कदम उन्होंने उप-प्रधानमंत्री एंजेला रेयनर के इस्तीफे के बाद उठाया, जिन्हें एक अपार्टमेंट की खरीद में स्टांप ड्यूटी कम चुकाने का दोषी पाया गया था। इस फेरबदल में पाकिस्तानी मूल की सांसद शबाना महमूद को देश का नया गृह मंत्री (होम सेक्रेटरी) नियुक्त किया गया है। शबाना महमूद ब्रिटेन की सबसे वरिष्ठ मुस्लिम महिला राजनेता हैं। उन्होंने इस पद पर यवेटे कूपर की जगह ली है। उनकी नियुक्ति ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है।

कौन हैं शबाना महमूद? 44 वर्षीय शबाना महमूद का जन्म बर्मिंघम, ब्रिटेन में हुआ था और उनके माता-पिता कश्मीरी मूल के हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ीं शबाना एक पूर्व बैरिस्टर हैं और 2010 से बर्मिंघम लेडीवुड से सांसद हैं। वह ब्रिटेन की सबसे वरिष्ठ मुस्लिम महिला राजनेता हैं और लेबर पार्टी में एक विश्वसनीय और कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। उन्होंने पहले कई शैडो पोर्टफोलियो संभाले हैं, लेकिन पूर्व लेबर नेता जेरेमी कार्बाइन के नेतृत्व में वह उनकी टीम का हिस्सा नहीं बनी थीं।

अब गृह मंत्री के रूप में, उन्हें आव्रजन, छोटी नौकाओं से होने वाली अवैध सीमा पार, और शरणार्थी होटलों जैसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों से निपटना होगा। उनकी नियुक्ति ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। X पर कई यूजर्स ने इसे अल्पसंख्यक समुदायों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और एकीकरण का प्रतीक बताया। यूजर्स ने उनकी नियुक्ति पर चिंता जताई है, विशेष रूप से उनकी सख्त आव्रजन नीतियों की वकालत को लेकर।

ब्रिटिश पत्रकार टॉमी रॉबिन्सन ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "शबाना महमूद, जिन्होंने कुरान पर संसदीय पद की शपथ ली थी, अब वह स्टारमर की नई गृह सचिव होंगी। अब वह आव्रजन और सीमाओं का प्रभार संभालेंगी। यहां वह कह रही हैं कि उनके लिए इस्लाम किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेबर पार्टी को हटाना होगा।"

एक अन्य यूजर क्रिस रोज ने लिखा, "ब्रिटेन में अब एक ऐसी गृह सचिव है जिसने पहले इजरायल विरोधी प्रदर्शन में शामिल होकर भीड़तंत्र को बढ़ावा दिया था, जिसके कारण दुकानें बंद करनी पड़ी थीं। शबाना महमूद अयोग्य और खतरनाक हैं।"

एक यूजर ने लिखा, "ये हैं ब्रिटेन की नई गृह सचिव, शबाना महमूद। "इस्लाम, मेरा अपना धर्म, और बहुत से धार्मिक मुसलमानों की तरह, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह मेरे हर काम का मूल आधार है।" हम तो बर्बाद हो गए।"

मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव रेयनर की जगह विदेश मंत्री डेविड लैमी को उप-प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब लैमी का विदेश मंत्रालय का कार्यभार गृह मंत्री यवेट कूपर संभालेंगी। लैमी अब उप-प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ न्याय मंत्रालय भी देखेंगे। स्टारमर ने पर्यावरण, व्यापार और विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभागों में भी बदलाव किए हैं और दो मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दिया है।

सरकार पर बढ़ते संकट स्टारमर ने जुलाई 2024 में 14 साल की कंजरवेटिव सरकार का अंत कर प्रधानमंत्री पद संभाला था। लेकिन इसके बाद से उनकी सरकार कई मुद्दों पर डगमगाई है- कल्याणकारी योजनाओं और बुजुर्गों के ईंधन लाभ पर यू-टर्न लेना पड़ा, जबकि अर्थव्यवस्था को गति देने का वादा अधूरा है। आने वाला बजट भी कठिन माना जा रहा है।

साथ ही, छोटे नावों से आ रहे अवैध प्रवासियों को रोकने में असफलता ने सख्त रुख अपनाने वाली नाइजेल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी को मजबूती दी है, जो अब लोकप्रियता में लेबर से आगे निकल चुकी है। अब इस चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी शबाना महमूद पर होगी।

रेयनर का विवाद और इस्तीफा 45 वर्षीय रेयनर ने बुधवार को स्वीकार किया कि उन्होंने हव (ब्राइटन के पास) में खरीदे गए 8 लाख पाउंड के समुद्र तटीय अपार्टमेंट पर स्टांप ड्यूटी कम चुकाई। उन्होंने स्वयं को सरकार के स्वतंत्र नैतिकता सलाहकार के पास जांच के लिए भेजा था।

जांच में पाया गया कि रेयनर ने अपने पूर्व पारिवारिक घर के दस्तावेज से नाम हटाकर नया फ्लैट मुख्य निवास के रूप में दर्ज कराया, जबकि उनके नाबालिग बेटे के कारण पुराने घर में उनकी हिस्सेदारी बनी रही। इस तरह उन्होंने लगभग 40,000 पाउंड कर बचाया।