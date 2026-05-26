बच्चों से रेप, भूखा रखा और प्रताड़ित किया; फ्रांस में हड़कंप, 100 से अधिक स्कूल रडार पर
स्कूल मॉनिटर वे एडल्ट होते हैं जो लंच, ब्रेक, आराम के समय और स्कूल के बाद बच्चों की देखभाल करते हैं। ये स्कूल या शिक्षा मंत्रालय की ओर से सीधे नियुक्त नहीं होते, बल्कि स्थानीय काउंसिल से भर्ती किए जाते हैं।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्कूल मॉनिटरों की ओर से बच्चों के साथ यौन शोषण, शारीरिक हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का भयानक मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 84 प्रीस्कूल, 20 प्राइमरी स्कूल और 10 डे-केयर सेंटर्स में कुल 100 से अधिक जांच चल रही हैं। तीन से चार साल के छोटे बच्चों तक के साथ कथित बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच 78 स्कूल मॉनिटरों को निलंबित किया गया, जिनमें 31 पर यौन शोषण के आरोप हैं।
स्कूल मॉनिटर वे एडल्ट होते हैं जो लंच, ब्रेक, आराम के समय और स्कूल के बाद बच्चों की देखभाल करते हैं। ये स्कूल या शिक्षा मंत्रालय की ओर से सीधे नियुक्त नहीं होते, बल्कि स्थानीय काउंसिल से भर्ती किए जाते हैं। अक्सर इनकी कोई औपचारिक ट्रेनिंग या योग्यता नहीं होती। फ्रांस में तीन साल की उम्र से नर्सरी स्कूल जरूरी है, इसलिए ये मॉनिटर रोजाना लाखों बच्चों के संपर्क में रहते हैं।
कैसे सामने आया पूरा मामला
एक दिल दहला देने वाला मामला तीन साल के एक बच्चे का है। सुबह स्कूल के गेट पर बच्चा जड़ होकर खड़ा रह गया और अंदर जाने से इनकार कर दिया। मां रो रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने बच्चे को जबरन अंदर धकेल दिया। बाद में पता चला कि बच्चे के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। एक ही मॉनिटर पर दो बच्चों (लड़के और लड़की) के साथ बलात्कार का आरोप है।
वकील लुई कैलियेज ने बताया कि मॉनिटर पहले शारीरिक हिंसा की शिकायतों के बावजूद दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया था। बच्चों को डराया जाता था, बाल खींचे जाते थे, खाना देने से इनकार किया जाता था या जबरन इतना खिलाया जाता था कि बच्चे उल्टी कर देते थे। कई मां-बाप कहते हैं कि उन्होंने वर्षों पहले शिकायत की थी लेकिन किसी ने नहीं सुना।
पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगॉयर ने खुद बचपन में स्कूल मॉनिटर से यौन शोषण झेला था। उन्होंने इस समस्या को सिस्टेमिक बताया और 20 मिलियन यूरो की योजना घोषित की है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को अलग-अलग मान लिया गया, जबकि वास्तव में यह सिस्टम की बड़ी खामी है। अभिभावक संगठन भर्ती प्रक्रिया में कमजोरियों की आलोचना कर रहे हैं। स्कूल सिस्टम जो फ्रांस का गौरव माना जाता है, वह बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हो रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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