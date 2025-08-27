several killed injured in Minneapolis school shooting Trump says white house monitoring situation अमेरिका के मिनियापोलिस में स्कूल परिसर में भीषण गोलीबारी; कम से कम 2 की मौत, कई बच्चे घायल, International Hindi News - Hindustan
अमेरिका के मिनियापोलिस में स्कूल परिसर में भीषण गोलीबारी; कम से कम 2 की मौत, कई बच्चे घायल

अमेरिका के मिनियापोलिस में एक स्कूल परिसर में स्थित चर्च में हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सुरक्षाबलों ने हमलावर को भी मार गिराया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:10 PM
Minneapolis School Shooting: अमेरिका के एक स्कूल में गोलीबारी के बाद कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मिनेसोटा में मिनियापोलिस के दक्षिणी इलाके में स्थित हुए इस हादसे के दौरान 15 से अधिक बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि हमलवार ने खुद की जान भी ले ली। आस-पास के लोगों ने बताया है कि उन्होंने 50 से ज्यादा गोलियों की आवाजें सुनी हैं।

अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी परिसर में स्थित एननसिएशन चर्च में हुई, जहां एक ग्रामर स्कूल भी संचालित होता है। मिनियापोलिस के अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि फिलहाल खतरा टल गया है। वहीं मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ने एक बयान में बताया कि कुछ घायल बच्चों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि वाइट हाउस घटना पर नजर रख रहा है। ट्रंप ने कहा जा कि उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी दी गई है और FBI मौके पर मौजूद है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा, “मिनेसोटा के मिनियापोलिस में हुई दुखद शूटिंग के बारे में मुझे पूरी जानकारी दी गई है। FBI तुरंत मौके पर पहुंच गई है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वाइट हाउस लगातार इस भयावह घटना की निगरानी कर रहा है। कृपया सभी प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें।”

गौरतलब है कि 1923 से संचालित प्री-किंडरगार्टन से आठवीं कक्षा तक के इस स्कूल की वेबसाइट के अनुसार स्कूल में बुधवार सुबह 8:15 बजे सामूहिक प्रार्थना सभा होनी थी। उससे पहले ही यहां गोलीबारी हो गई। शहर में 24 घंटे से भी कम समय में गोलीबारी की दूसरी घटना है। इससे पहले मिनियापोलिस के एक हाई स्कूल के बाहर मंगलवार दोपहर को हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। छह अन्य लोग घायल भी हो गए।

