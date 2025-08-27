अमेरिका के मिनियापोलिस में स्कूल परिसर में भीषण गोलीबारी; कम से कम 2 की मौत, कई बच्चे घायल

अमेरिका के मिनियापोलिस में एक स्कूल परिसर में स्थित चर्च में हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सुरक्षाबलों ने हमलावर को भी मार गिराया है।

Minneapolis School Shooting: अमेरिका के एक स्कूल में गोलीबारी के बाद कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मिनेसोटा में मिनियापोलिस के दक्षिणी इलाके में स्थित हुए इस हादसे के दौरान 15 से अधिक बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि हमलवार ने खुद की जान भी ले ली। आस-पास के लोगों ने बताया है कि उन्होंने 50 से ज्यादा गोलियों की आवाजें सुनी हैं।

अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी परिसर में स्थित एननसिएशन चर्च में हुई, जहां एक ग्रामर स्कूल भी संचालित होता है। मिनियापोलिस के अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि फिलहाल खतरा टल गया है। वहीं मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ने एक बयान में बताया कि कुछ घायल बच्चों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि वाइट हाउस घटना पर नजर रख रहा है। ट्रंप ने कहा जा कि उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी दी गई है और FBI मौके पर मौजूद है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा, “मिनेसोटा के मिनियापोलिस में हुई दुखद शूटिंग के बारे में मुझे पूरी जानकारी दी गई है। FBI तुरंत मौके पर पहुंच गई है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वाइट हाउस लगातार इस भयावह घटना की निगरानी कर रहा है। कृपया सभी प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें।”