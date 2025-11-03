नेपाल में हिमस्खलन से 7 पर्वतारोही मरे, 4 लापता; मृतकों में विदेशी भी शामिल

संक्षेप: नेपाल के दोलखा जिले में यालुंग री चोटी के बेस कैंप पर हुए हिमस्खलन की घटना में कम से कम सात पर्वतारोहियों की मौत हो गई है, जिनमें पांच विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार, चार लोग घायल हैं और चार अन्य लापता हैं।

नेपाल के दोलखा जिले में यालुंग री चोटी के बेस कैंप पर हुए हिमस्खलन की घटना में कम से कम सात पर्वतारोहियों की मौत हो गई है, जिनमें पांच विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, मृतकों में तीन अमेरिकी, एक कनाडाई, एक इतालवी और दो नेपाली शामिल हैं। दोलखा जिला पुलिस कार्यालय के डीएसपी ज्ञान कुमार महतो ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि अभी तक सात मौतों की पुष्टि हो चुकी है, चार लोग घायल हैं और चार अन्य लापता हैं।

उन्होंने आगे बताया कि रोलवालिंग घाटी में स्थित 5630 मीटर ऊंची यालुंग री चोटी के बेस कैंप पर आज हेलीकॉप्टर ने बचाव उड़ान की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम के चलते यह संभव नहीं हो सका। हम मंगलवार को खोज-बचाव अभियान फिर शुरू करेंगे। पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह हादसा सोमवार सुबह तब हुआ जब पर्वतारोही डोल्मा खांग (6332 मीटर) चोटी पर आरोहण की तैयारी कर रहे थे और यालुंग री के बेस कैंप में रुके हुए थे।

बता दें कि पिछले सप्ताह रोलवालिंग घाटी में प्रतिकूल मौसम और भारी हिमपात का सामना करना पड़ा था। बेस कैंप के नजदीकी गांव 'ना:गांव' को बर्फबारी के बाद अस्थायी रूप से निचले इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया था। रविवार को ही ऊपरी क्षेत्रों में मौसम साफ हुआ था, जिसके बाद टीम ने अपना अभियान शुरू किया।