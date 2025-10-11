पाक पर कहर बनकर टूटे आतंकी, सैनिकों के बाद 7 पुलिसवालों की हत्या; हर दिन हो रहे हमले

यह हमला पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद का एक और उदाहरण है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की तीसरी तिमाही में पाकिस्तान में हिंसा की घटनाओं में 46% की वृद्धि हुई है।

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में शुक्रवार रात को पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) के आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला बोल दिया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि सुरक्षाबलों ने 5 हमलावरों को मार गिराया। यह हमला पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका है, जहां हाल के दिनों में आतंकी घटनाओं में 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

शुक्रवार रात करीब 9 बजे रत्ता कुलाची इलाके स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य द्वार पर एक विस्फोटक से लदे ट्रक को टक्कर मारकर विस्फोट किया गया। इस धमाके से सेंटर की दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद 7-8 हथियारबंद आतंकी सेंटर में घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने ग्रेनेड और अन्य हथियारों का भी इस्तेमाल किया।

लगभग 6 घंटे चले मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने सभी 5-6 हमलावरों को मार गिराया, जिनमें एक सुसाइड बॉम्बर भी शामिल था। हमलावरों के पास से सुसाइड वेस्ट, विस्फोटक और गोला-बारूद बरामद किया गया। सेंटर में मौजूद 200 से अधिक पुलिसकर्मी और रिक्रूट सुरक्षित रूप से निकाल लिए गए, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। 13 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक अधिकारी के अलावा अन्य कांस्टेबल शामिल हैं।

हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने पहले ली, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इत्तिहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान (आईएमपी) के नाम से दावा किया। हमलावरों ने बॉडी कैम से हमले का लाइव प्रसारण भी किया था। पाकिस्तानी मीडिया में शुरुआती रिपोर्ट्स में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौत की अफवाहें फैलीं, लेकिन आधिकारिक स्रोतों ने इसे खारिज करते हुए साफ किया कि केवल 7 शहीद हुए हैं। एआरवाई न्यूज के पत्रकार जफर नकवी की रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तानी सेना ने दबाव डालने की भी खबरें आईं।