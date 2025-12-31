लुटेरों ने बैंक में बनाई सुरंग, 300 करोड़ का कैश और सोना लेकर फरार; हर कोई हैरान
जर्मनी के पश्चिमी शहर गेल्जेनकिर्चेन में बैंक डकैती की वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया है। लुटेरों ने पार्किंग गैरेज से बड़े ड्रिल की मदद से स्पारकासे सेविंग्स बैंक की भूमिगत तिजोरी में सुराख कर दिया और करीब 30 मिलियन यूरो (लगभग 300 करोड़ रुपये) मूल्य के नकदी, सोना और आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हुई, जब बैंक बंद था। सोमवार सुबह फायर अलार्म बजने पर इमरजेंसी टीम ने तिजोरी में बड़ा छेद देखा और लूट का पता चला। लुटेरों ने 3000 से अधिक सेफ डिपॉजिट बॉक्स तोड़े, जिनमें ग्राहकों के कीमती सामान रखे थे।
यह डकैती फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई, जिसे कुछ मीडिया ने ओशन इलेवन स्टाइल की लूट बताया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि गिरोह ने पूरा वीकेंड तिजोरी के अंदर बिताया और व्यवस्थित तरीके से बॉक्स खोले। प्रत्येक बॉक्स की औसत बीमा राशि 10 हजार यूरो होने से कुल नुकसान का अनुमान 30 मिलियन यूरो लगाया गया है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह 10 से 90 मिलियन यूरो तक बताया जा रहा है। बैंक के बाहर मंगलवार को करीब 200 चिंतित ग्राहक इकट्ठा हुए, लेकिन बैंक बंद रहा।
अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी
सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने लोग और एक चोरी की कार दिखी, जो संदिग्धों से जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध गिरफ्तार नहीं हुआ है और लुटेरे फरार हैं। यह जर्मनी में हाल की बड़ी डकैतियों में से एक मानी जा रही है। इस घटना से बैंक सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, क्योंकि लुटेरों ने हाई-सिक्योरिटी तिजोरी को आसानी से भेद दिया। प्रभावित ग्राहकों की संख्या 2700 से अधिक है, जिनके सामान का सटीक नुकसान अभी तक तय किया जा रहा है।
