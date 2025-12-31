Hindustan Hindi News
लुटेरों ने बैंक में बनाई सुरंग, 300 करोड़ का कैश और सोना लेकर फरार; हर कोई हैरान
लुटेरों ने बैंक में बनाई सुरंग, 300 करोड़ का कैश और सोना लेकर फरार; हर कोई हैरान

पुलिस के अनुसार, यह घटना क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हुई, जब बैंक बंद था। सोमवार सुबह फायर अलार्म बजने पर इमरजेंसी टीम ने तिजोरी में बड़ा छेद देखा और लूट का पता चला। लुटेरों ने 3000 से अधिक सेफ डिपॉजिट बॉक्स तोड़े।

Dec 31, 2025 12:50 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जर्मनी के पश्चिमी शहर गेल्जेनकिर्चेन में बैंक डकैती की वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया है। लुटेरों ने पार्किंग गैरेज से बड़े ड्रिल की मदद से स्पारकासे सेविंग्स बैंक की भूमिगत तिजोरी में सुराख कर दिया और करीब 30 मिलियन यूरो (लगभग 300 करोड़ रुपये) मूल्य के नकदी, सोना और आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हुई, जब बैंक बंद था। सोमवार सुबह फायर अलार्म बजने पर इमरजेंसी टीम ने तिजोरी में बड़ा छेद देखा और लूट का पता चला। लुटेरों ने 3000 से अधिक सेफ डिपॉजिट बॉक्स तोड़े, जिनमें ग्राहकों के कीमती सामान रखे थे।

यह डकैती फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई, जिसे कुछ मीडिया ने ओशन इलेवन स्टाइल की लूट बताया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि गिरोह ने पूरा वीकेंड तिजोरी के अंदर बिताया और व्यवस्थित तरीके से बॉक्स खोले। प्रत्येक बॉक्स की औसत बीमा राशि 10 हजार यूरो होने से कुल नुकसान का अनुमान 30 मिलियन यूरो लगाया गया है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह 10 से 90 मिलियन यूरो तक बताया जा रहा है। बैंक के बाहर मंगलवार को करीब 200 चिंतित ग्राहक इकट्ठा हुए, लेकिन बैंक बंद रहा।

अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी

सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने लोग और एक चोरी की कार दिखी, जो संदिग्धों से जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध गिरफ्तार नहीं हुआ है और लुटेरे फरार हैं। यह जर्मनी में हाल की बड़ी डकैतियों में से एक मानी जा रही है। इस घटना से बैंक सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, क्योंकि लुटेरों ने हाई-सिक्योरिटी तिजोरी को आसानी से भेद दिया। प्रभावित ग्राहकों की संख्या 2700 से अधिक है, जिनके सामान का सटीक नुकसान अभी तक तय किया जा रहा है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
