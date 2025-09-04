भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे ट्रंप के टैरिफ, अमेरिकी सांसद ने ही दे डाली चेतावनी; भारतीय दूत से मिले

दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लागू किया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त दंड भी शामिल है। इस कदम की वॉशिंगटन में कड़ी आलोचना हो रही है।

अमेरिका के वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद और हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रैंकिंग सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ दोनों देशों के बीच दशकों से विकसित रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। मीक्स ने भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात के बाद कहा कि ट्रंप के “मनमाने टैरिफ” अमेरिका-भारत की “महत्वपूर्ण साझेदारी” को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने हमारे गहरे होते रिश्तों, यूक्रेन में शांति की साझा उम्मीद और ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति पर अपनी चिंता दोहराई। ये टैरिफ हमारी महत्वपूर्ण साझेदारी को चुनौती दे रहे हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी कांग्रेस भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूती देने के पक्ष में है, जो पिछले 25 वर्षों में काफी आगे बढ़े हैं, खासकर क्वाड जैसे मंचों के जरिए।

ऊर्जा सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक पर चर्चा राजदूत क्वात्रा ने मीक्स को “निरंतर मार्गदर्शन और मजबूत समर्थन” के लिए धन्यवाद देते हुए बताया कि बैठक में व्यापार, ऊर्जा, इंडो-पैसिफिक और अन्य साझा मुद्दों पर चर्चा हुई। क्वात्रा ने अलग से कांग्रेसनल एनर्जी एक्सपोर्ट कॉकस की चेयर कैरल मिलर से भी मुलाकात की और भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा अमेरिका से बढ़ते हाइड्रोकार्बन व्यापार पर विचार-विमर्श किया।

50% टैरिफ पैकेज से विवाद दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लागू किया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त दंड भी शामिल है। इस कदम की वॉशिंगटन में कड़ी आलोचना हो रही है। कई सांसदों का आरोप है कि ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया है जबकि चीन और रूसी तेल के अन्य बड़े खरीदारों को बख्श दिया है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, “ट्रंप की नीति अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रही है और अमेरिका-भारत संबंधों को बिगाड़ रही है। लगता है मानो इसका यूक्रेन से कोई लेना-देना ही नहीं है।”

रिपब्लिकन नेताओं की भी आलोचना ट्रंप की पार्टी के ही कई बड़े नेता इस नीति से असहमत हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा, “अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता ही टैरिफ का असली दाम चुकाते हैं।” वहीं, ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इसे “गलती” बताया और चेतावनी दी कि इससे भारत चीन और रूस के और करीब जा सकता है।

पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर और पूर्व संयुक्त राष्ट्र दूत निक्की हेली ने भी आगाह किया कि भारत के साथ रिश्तों को कमजोर करना वॉशिंगटन के लिए “रणनीतिक आपदा” साबित हो सकता है। बाइडन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कर्ट कैंपबेल ने कहा कि भारत “21वीं सदी में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता” है और संयम बरतने की ज़रूरत है।