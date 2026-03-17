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मेरा दिल ईरान जंग का समर्थन करने की गवाही नहीं देता; टीम ट्रंप में पड़ी फूट? बड़े अफसर का इस्तीफा

Mar 17, 2026 09:01 pm ISTPramod Praveen एपी, वॉशिंगटन
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केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल तथा उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की।

मेरा दिल ईरान जंग का समर्थन करने की गवाही नहीं देता; टीम ट्रंप में पड़ी फूट? बड़े अफसर का इस्तीफा

ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने इस जंग के खिलाफ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वह ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करें। केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से ''हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल तथा उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की।'' पिछले साल जुलाई में ही 44 के मुकाबले 52 मतों से केंट को उनके पद पर नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखी चिट्ठी में केंट ने कहा कि वे “अच्छे विवेक” के साथ इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, “ईरान हमारे देश के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं था।” केंट ने आरोप लगाया कि अमेरिका इस युद्ध में इज़रायल और उसके प्रभावशाली अमेरिकी समर्थकों के दबाव में आया। उनका दावा है कि प्रशासन के शुरुआती दिनों में एक “भ्रामक सूचना अभियान” चलाया गया। इससे “अमेरिका फर्स्ट” की नीति कमजोर हुई और युद्ध के पक्ष में माहौल तैयार किया गया।

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“गलत जानकारी से लिया गया फैसला”

केंट के अनुसार, राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाया गया कि ईरान से तत्काल खतरा है और हमला करने पर जल्दी जीत मिल जाएगी। उन्होंने इसे “झूठ” बताते हुए कहा कि यह रणनीति पहले भी इस्तेमाल की गई थी, जिसका उदाहरण उन्होंने इराक युद्ध से दिया। गौरतलब है कि जो केंट पहले भी कुछ विवादों में रहे हैं, खासकर कथित रूप से अतिवादी विचारधाराओं से जुड़े आरोपों को लेकर, हालांकि बाद में उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था। केंट का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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