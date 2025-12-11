Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़selfie of Modi and Putin was displayed in US Parliament congresswoman asked Is this how you plan to win the Nobel Prize
US संसद में लहराई मोदी-पुतिन की फॉर्च्यूनर वाली सेल्फी, सांसद ने पूछा- ऐसे जीतिएगा नोबेल पुरस्कार?

US संसद में लहराई मोदी-पुतिन की फॉर्च्यूनर वाली सेल्फी, सांसद ने पूछा- ऐसे जीतिएगा नोबेल पुरस्कार?

संक्षेप:

आपको बता दें कि 2022 में रूस–यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी, जिसने वैश्विक कूटनीति में भारत–रूस समीकरण को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया।

Dec 11, 2025 06:10 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाल ही में चर्चा में आई कार वाली सेल्फी अब अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच गई है। अमेरिकी सांसद सिडनी कैमलेगर-डव ने विदेशी नीति पर सुनवाई के दौरान इस तस्वीर का बड़ा पोस्टर बनवाकर संसद में लहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी की मौजूदा नीतियां भारत को रूस के साथ और करीब ला रही हैं और इस स्थिति के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है, भारत नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सत्र के दौरान कैमलेगर-डव ने कहा, “ट्रंप प्रशासन की भारत नीति ऐसी है जैसे खुद का ही नुकसान करना। इस रणनीति से दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसा और समझ को गहरा आघात पहुंचा है।” पोस्टर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “यह तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है। आप अपने रणनीतिक साझेदारों को विरोधियों की तरफ धकेलकर नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सकते।”

उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दबाव बनाकर साझेदारी करने की भी एक कीमत होती है और इस नीति पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है।

सांसद ने सांसदों से अपील की कि वे अत्यंत तत्परता के साथ भारत–अमेरिका संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा, “यह मुद्दा द्विदलीय सहमति वाला है और मैं आज इसे रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए चेयर का धन्यवाद करती हूं।”

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। पालम एयरपोर्ट पर रेड-कार्पेट स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पुतिन का आलिंगन कर स्वागत किया और दोनों एक ही फॉर्च्यूनर कार में डिनर के लिए लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। दोनों नेताओं की इस कार राइड को भारत और रूस ने व्यक्तिगत दोस्ती का संदेश बताया।

पुतिन ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, “कार में साथ जाना मेरा आइडिया था। यह हमारी दोस्ती का प्रतीक था।” इससे पहले भी दोनों नेताओं ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान एक साथ रूसी ऑरस सेडान में सफर किया था, जिसे उनकी नजदीकी का स्पष्ट संकेत माना गया था।

आपको बता दें कि 2022 में रूस–यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी, जिसने वैश्विक कूटनीति में भारत–रूस समीकरण को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।