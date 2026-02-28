Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

देखें कैसे पाक के अंदर घुसकर तालिबान ने तबाह कर दिए सैन्य ठिकाने, जारी किया फुटेज

Feb 28, 2026 10:37 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तालिबान ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में किए गए हमलों के फुटेज जारी किए हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वहीं अमेरिका पाकिस्तान की भर-भरकर तारीफ कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अच्छे नेता हैं।

देखें कैसे पाक के अंदर घुसकर तालिबान ने तबाह कर दिए सैन्य ठिकाने, जारी किया फुटेज

पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक के फुटेज जारी किए हैं। अफगानिस्तान ने फुटेज में दिखाया है कि कैसे उसने पाकिस्तान की सीमा के अंदर हवाई हमले किए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये फुटेज जारी किए गए हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से रात के अंधेरे में अचानक धणाके होते हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि ये हमले पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं।

इस फुटेज के आधार पर पाकिस्तान की सही लोकेशन का बता पाना मुश्किल है। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीमाओं पर तनाव की स्थित बनी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान ने पहली बार इतना बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने कंधार और काबुल के आसपास के इलाकों में बमबारी की।

पाकिस्तान की वाहवाही करने लगे ट्रंप

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वह देश ''बहुत अच्छा'' प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। आपके पास एक महान प्रधानमंत्री हैं, एक महान जनरल हैं। आपके पास एक अच्छा नेता हैं, दो ऐसे लोग जिनका मैं वास्तव में बहुत सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है।'

ये भी पढ़ें:जंग के बीच तालिबान का ‘सुसाइड स्क्वॉड’ तैयार, पाकिस्तान पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

ट्रंप से पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए ''खुले युद्ध'' को लेकर सवाल किया गया था और यह भी पूछा गया था कि क्या वह लड़ाई रोकने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। अमेरिका की राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने शुक्रवार को पाकिस्तान की विदेश मंत्री आमना बलूच से बात की तथा ''पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल में हुए संघर्ष में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की।उन्होंने कहा, ''हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और तालिबान के हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा करने के पाकिस्तान के अधिकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं।'

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान-अफगानिस्तान में सुलह कराने के प्रयास तेज, रूस और चीन ने संभाला मोर्चा

पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ ''खुली जंग'' जारी है और उसकी सेनाओं के हवाई हमलों में 270 से अधिक तालिबान लड़ाकें मारे गये और 400 से अधिक घायल हो गये पाकिस्तान द्वारा ये हमले अफगान तालिबान के सीमा पार हमले के जवाब में किए गए थे। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान बलों ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तान के अंदर उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें उन्होंने ''महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्य'' बताया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Pakistan Afghanistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।