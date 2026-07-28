100 साल पुराने घर में छिपा था गुप्त कमरा, खोलते ही मिला खजाना; हो गए मालामाल
यूके में एक दंपती अपने 100 साल पुराने घर में पहुंचा। दोनों जब साफ-सफाई करने लगे तो उन्हें दीवार के पीछे खाली जगह होने जैसा लगा। बाद में पता चला वहां एक गुप्त कमरा है। कमरे में पुराने डिब्बे में खजाना रखा था।
यूके में एक दंपती को अपने 100 साल पुराने घर में एक गुप्त कमरा मिल गया जिसमें खजाना छिपा हुआ था। 34 साल की लीजा और उनके पति छुट्टियों में अपने पैतृक घर गए थे। यह घर लंबे समय से बंद था और वे दोनों शहर में रहने लगे थे। साफ सफाई के दौरान उन्हें फर्श पर एक जगह ईंट उठी हुई दिखी तो उन्होंने इसे हटाया। अंदर एक कमरे जैसा दिखाी दिया। इसके बाद दोनों ने इसे खोलने का फैसला किया।
एक दीवार तोड़ने के बाद उन्हें अपने ही घर में एक गुप्त कमरा मिला। इस कमरे में चारों ओर कोयला ही कोयला दिखाई दे रहा था। दोनों ने सोचा कि पुराना कमरा है और इसकी साफ-सफाई करदी जाए। कोयला साफ करते समय उन्हें एक टिन बॉक्स मिला जिसमें जंग लगा हुआ था। उन्होंने सोचा पुराना बेकार हो चुका डिब्बा है और इसमें भी कोयला ही भरा होगा। ऐसे में दोनों ने उसे एक किनारे रख दिया।
पुराने डिब्बे में छिपा था खजाना
डैन ने बताया कि डिब्बे से अमोनिया की तरह की खुशबू आ रही थी और इसलिए इसे खोला ही नहीं। कई महीने तक डिब्बा यूं ही रखा था। एक दिन बच्चे इस डिब्बे को खोलने की जिद करने लगे तो पति-पत्नी ने मिलकर इसे खोला। डिब्बा खोलते वक्त अमोनिया की गंध आने की वजह से दोनों को डर भी लग रहा था। इसलिए हाथ से नहीं बल्कि कुछ औजारों की मदद से डिब्बा खोला गया।
डिब्बा खुला तो उन दोनों के होश उड़ गए। इस डिब्बे में हजारों यूरो के नोट रखे हुए थे। ये नोट 1970 के थे। किसी को यह उम्मीद नही थी कि इस डिब्बे के अंदर पैसे होंगे। डैन ने कहा, मेरे बच्चों के लिए यह हमेशा यादगार रहेगा।
लिजा ने कहा कि उन्हें बिल्कुल सही समय पर यह खजाना मिला है। बीते कुछ दिनों से उनके पति का काम नहीं चल रहा था और ऐसे में वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इस पैसे का इस्तेमाल वह अपना बिजनेस बढ़ाने में कर कते हैं। बता दें कि इंग्लैंड में इस तरह की बहुत सारे घर हैं जो कि सालों से बंद पड़े हैं। हर गांव में आपको ऐसे घर मिलेंगे जो कि 100 साल से ज्यादा पुराने हैं और इनमें रहने वाला कोई नहीं है। यहां बहुत सारे घरों में गुप्त तहखाने बने हुए हैं। आज भी जब घर खोले जाते हैं और उनमें गुप्त कमरों को तलाशा जाता है तो बहुत सारी पुरानी और हैरान करने वाली चीजें पाई जाती हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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