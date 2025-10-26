Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Seattle power outage strong Pacific winds sweep across the Washington coast
तेज हवाओं ने वाशिंगटन तट पर बरपाया कहर, सिएटल में बिजली गुल, अंधेरे में हजारों लोग

तेज हवाओं ने वाशिंगटन तट पर बरपाया कहर, सिएटल में बिजली गुल, अंधेरे में हजारों लोग

Sun, 26 Oct 2025 02:43 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
25 अक्टूबर 2025 की शाम को वाशिंगटन राज्य के तटवर्ती इलाकों में प्रशांत महासागर से उठी तेज हवाओं ने सिएटल और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तबाही मचा दी। इन हवाओं ने बड़े स्तर पर बिजली आपूर्ति बाधित कर दी, जिससे हजारों लोग अंधेरे में डूब गए। सिएटल टाइम्स की खबर के मुताबिक, दिन में तूफान के दौरान एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया, जो रॉय के निकट एक सामुदायिक 'ट्रिक-ऑर-ट्रीट' कार्यक्रम के दौरान एक शख्स की जान चली गई। रिपोर्ट के अनुसार, टैकोमा नैरो ब्रिज के आसपास हवाओं की रफ्तार 60 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई, जबकि सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर यह 43 मील प्रति घंटे की रही।

पुगेट साउंड एनर्जी के अनुसार, 117000 से ज़्यादा ग्राहक इस तूफान के कारण प्रभावित हुए हैं। पियर्स और थर्स्टन काउंटी में लोग प्रभावित हुए हैं। इसी तरह, ग्रेज हार्बर पीयूडी ने 17000, स्नोहोमिश काउंटी पीयूडी ने 5000 और सिएटल सिटी लाइट ने अतिरिक्त बिजली व्यवधान की जानकारी साझा की, जिसमें शहर में 32000 से अधिक उपभोक्ताओं को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने ग्रेज हार्बर के लिए 50 से 65 मील प्रति घंटे की लगातार हवाओं की चेतावनी जारी की। रात 8 बजे से थोड़ी पहले होक्विम हवाई अड्डे पर 77 मील प्रति घंटे की रफ्तार का हवा का झोंका मापा गया। वहीं, वेस्टपोर्ट में 71 मील प्रति घंटे की हवा चली। इस कारण एक स्टील का झंडा हिल गया, जिस कारण शहर के केंद्र के लाइव कैमरे को बंद हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार रात को सिएटल के निवासियों ने 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना किया। शहर में एक चौथाई इंच तक वर्षा भी हुई। रविवार, 26 अक्टूबर की सुबह 5 बजे तक तेज हवाओं की चेतावनी बरकरार रहेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 51 डिग्री फॉरेनहाइट रहने का अनुमान है।

इधर, शनिवार तक सी-टैक हवाई अड्डे पर करीब 1.25 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यूज एजेड के हवाले से टैकोमा पब्लिक यूटिलिटीज़ ने बताया कि बिजली कटौती से 21000 से अधिक ग्राहक प्रभावित हुए हैं। ग्रेज हार्बर पीयूडी के अनुसार, लगभग 12000 लोग बिना बिजली के हैं। सेड्रो-वूली में विकर रोड और फ्रूटडेल रोड के पास एक बहु-वाहन दुर्घटना के चलते अस्थायी रूप से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना में फंसे सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं और अधिकांश सेवाएं बहाल हो चुकी हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

