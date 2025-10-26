तेज हवाओं ने वाशिंगटन तट पर बरपाया कहर, सिएटल में बिजली गुल, अंधेरे में हजारों लोग

संक्षेप: राष्ट्रीय मौसम सेवा ने ग्रेज हार्बर के लिए 50 से 65 मील प्रति घंटे की लगातार हवाओं की चेतावनी जारी की। रात 8 बजे से थोड़ी पहले होक्विम हवाई अड्डे पर 77 मील प्रति घंटे की रफ्तार का हवा का झोंका मापा गया। वहीं, वेस्टपोर्ट में 71 मील प्रति घंटे की हवा चली।

25 अक्टूबर 2025 की शाम को वाशिंगटन राज्य के तटवर्ती इलाकों में प्रशांत महासागर से उठी तेज हवाओं ने सिएटल और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तबाही मचा दी। इन हवाओं ने बड़े स्तर पर बिजली आपूर्ति बाधित कर दी, जिससे हजारों लोग अंधेरे में डूब गए। सिएटल टाइम्स की खबर के मुताबिक, दिन में तूफान के दौरान एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया, जो रॉय के निकट एक सामुदायिक 'ट्रिक-ऑर-ट्रीट' कार्यक्रम के दौरान एक शख्स की जान चली गई। रिपोर्ट के अनुसार, टैकोमा नैरो ब्रिज के आसपास हवाओं की रफ्तार 60 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई, जबकि सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर यह 43 मील प्रति घंटे की रही।

पुगेट साउंड एनर्जी के अनुसार, 117000 से ज़्यादा ग्राहक इस तूफान के कारण प्रभावित हुए हैं। पियर्स और थर्स्टन काउंटी में लोग प्रभावित हुए हैं। इसी तरह, ग्रेज हार्बर पीयूडी ने 17000, स्नोहोमिश काउंटी पीयूडी ने 5000 और सिएटल सिटी लाइट ने अतिरिक्त बिजली व्यवधान की जानकारी साझा की, जिसमें शहर में 32000 से अधिक उपभोक्ताओं को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने ग्रेज हार्बर के लिए 50 से 65 मील प्रति घंटे की लगातार हवाओं की चेतावनी जारी की। रात 8 बजे से थोड़ी पहले होक्विम हवाई अड्डे पर 77 मील प्रति घंटे की रफ्तार का हवा का झोंका मापा गया। वहीं, वेस्टपोर्ट में 71 मील प्रति घंटे की हवा चली। इस कारण एक स्टील का झंडा हिल गया, जिस कारण शहर के केंद्र के लाइव कैमरे को बंद हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार रात को सिएटल के निवासियों ने 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना किया। शहर में एक चौथाई इंच तक वर्षा भी हुई। रविवार, 26 अक्टूबर की सुबह 5 बजे तक तेज हवाओं की चेतावनी बरकरार रहेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 51 डिग्री फॉरेनहाइट रहने का अनुमान है।