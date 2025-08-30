SCO Summit China Xi Jinping to host PM Modi Putin Trump tariff who attending what at stake मोदी और पुतिन की मेजबानी करेंगे जिनपिंग, ये बड़े नेता हो रहे शामिल; US की क्यों बढ़ी टेंशन?, International Hindi News - Hindustan
मोदी और पुतिन की मेजबानी करेंगे जिनपिंग, ये बड़े नेता हो रहे शामिल; US की क्यों बढ़ी टेंशन?

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में आयोजित होने जा रहा है। यह सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा एससीओ शिखर सम्मेलन होगा।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तियानजिनSat, 30 Aug 2025 07:06 PM
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जुलाई 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों और कुछ अन्य देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था, "कोई भी पहाड़ या महासागर उन लोगों को दूर नहीं कर सकता जिनकी आकांक्षाएं एक समान हों।" उस समय, शी के भाषण में प्राचीन चीनी कहावत अतिशयोक्तिपूर्ण और वास्तविकता से परे प्रतीत हुई। क्योंकि एससीओ के प्रमुख सदस्यों में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र का हवाला देते हुए समूह के शिखर सम्मेलन में भाग भी नहीं ले रहे थे। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद, भू-राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग दिख रहा है। चीन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है और उसे पहले से कहीं ज्यादा भीड़ की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद पहली बार चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में आयोजित होने जा रहा है। यह सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा एससीओ शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। इस आयोजन को चीन के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच के रूप में देखा जा रहा है, जहां वह ग्लोबल साउथ को एकजुट करने और पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका, के प्रभाव को संतुलित करने की अपनी भूमिका को प्रदर्शित करेगा।

कौन-कौन शामिल हो रहा है?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की 25वीं बैठक और "एससीओ प्लस" बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हैं:

  • भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
  • ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन
  • पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
  • बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको
  • कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायव
  • उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शव्कत मिर्ज़ियोयेव
  • किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जपारोव
  • ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन

इसके अलावा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु भी उपस्थित होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और आसियान महासचिव काओ किम हॉर्न भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

आज के दौर में एससीओ का महत्व क्या है?

एससीओ की शुरुआत 1996 में "शंघाई फाइव" के रूप में हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे, जिनका उद्देश्य शीत युद्ध के बाद सीमा विवादों को सुलझाना था। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के साथ यह संगठन एससीओ के रूप में विकसित हुआ। 2017 में भारत और पाकिस्तान, 2023 में ईरान, और 2024 में बेलारूस इसके पूर्ण सदस्य बने। संगठन में 14 डायलॉग पार्टनर भी हैं, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, म्यांमार, श्रीलंका और कंबोडिया शामिल हैं।

एससीओ विश्व की 43% आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 23% का प्रतिनिधित्व करता है। अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एलेजांद्रो रेयेस का मानना है कि संगठन का विजन और पहचान अभी भी अस्पष्ट है। भारत के तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के मनोज केवलरमानी ने कहा कि एससीओ अभी भी अपनी पहचान तलाश रहा है, जो "अविभाज्य सुरक्षा" के सिद्धांत के इर्द-गिर्द बन रही है। यह सिद्धांत नाटो की ब्लॉक-आधारित सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के विपरीत है, जिसमें सभी देशों के हितों को ध्यान में रखने की बात की जाती है।

इस शिखर सम्मेलन की विशेषता क्या है?

यह शिखर सम्मेलन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-गाजा संघर्ष, दक्षिण एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तनाव, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच यह आयोजन हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ते विश्व को प्रदर्शित करेगा, जहां चीन और रूस "अविभाज्य सुरक्षा" को बढ़ावा देंगे।

चीन इस मंच का उपयोग वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने के लिए करेगा। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद, भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार देखा जा रहा है, और यह शिखर सम्मेलन इस नए समीकरण को और मजबूत कर सकता है।

एससीओ में मतभेद

एससीओ के सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। उदाहरण के लिए:

रूस-यूक्रेन युद्ध: रूस ने अधिकांश एससीओ सदस्यों को अपने पक्ष में किया है, लेकिन भारत ने संतुलित रुख अपनाया है, यूक्रेन के साथ शांति और मजबूत संबंधों की वकालत करते हुए रूस से तेल खरीद को बढ़ाया है।

इजरायल-गाजा संघर्ष: इजरायल के ईरान पर हमले की निंदा में भारत ने संयुक्त बयान का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसके इजरायल के साथ मजबूत संबंध हैं।

भारत-पाकिस्तान तनाव: भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने की मांग की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इस मांग के अस्वीकार होने पर भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

अमेरिका के लिए निहितार्थ क्या?

अमेरिका इस शिखर सम्मेलन को करीब से देखेगा, विशेष रूप से भारत और चीन के बीच बातचीत को। ट्रंप ने बीते समय में ग्लोबल साउथ के संगठनों, जैसे ब्रिक्स की आलोचना की है और उन्हें "अमेरिका विरोधी" करार दिया है। भारत पर 50% टैरिफ के बाद, नई दिल्ली का बीजिंग और अन्य यूरेशियाई देशों के साथ निकटता बढ़ाना अमेरिका के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

यह शिखर सम्मेलन क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और अमेरिका) शिखर सम्मेलन के लिए भी टोन सेट कर सकता है, जो इस साल भारत में आयोजित होगा। क्वाड का गठन चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए किया गया था, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के बाद, मोदी की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर अमेरिका की नजर होगी।

आगे क्या उम्मीद?

चीन इस शिखर सम्मेलन में एक "तियानजिन घोषणापत्र" जारी करेगा, अगले दशक के लिए एससीओ की विकास रणनीति को मंजूरी देगा, और द्वितीय विश्व युद्ध की जीत और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ पर बयान जारी करेगा। शी जिनपिंग इस मंच पर "शंघाई स्पिरिट" को बढ़ावा देंगे, जो आपसी विश्वास, समानता, और साझा विकास पर आधारित है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि मतभेदों के कारण संगठन के लिए ठोस परिणाम हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। यह शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से प्रतीकात्मक महत्व रखता है, जो ग्लोबल साउथ के लिए एक मंच के रूप में रूस और चीन की वरिष्ठ साझेदारी को प्रदर्शित करता है।

