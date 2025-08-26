SCO Summit 2025 power Show in Tianjin China India Russia and Iran come together on one platform चीन की धरती से दुनिया देखेगी 'पावर शो', जब 20 दोस्त ट्रंप का बिगाड़ेंगे खेल ; असली चाल तो 'चार यार' चलेंगे, International Hindi News - Hindustan
चीन की धरती से दुनिया देखेगी 'पावर शो', जब 20 दोस्त ट्रंप का बिगाड़ेंगे खेल ; असली चाल तो 'चार यार' चलेंगे

चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित 20 देशों के प्रमुख शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका की टैरिफ नीति को करारा जवाब दिया जा सकता है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगTue, 26 Aug 2025 03:41 PM
अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो बुधवार देर रात से लागू होगी। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदता है, तो उसे कड़े टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समय विश्व भर में टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया है, और लगातार धमकी भी दे रहे है। सोमवार को ही उन्होंने चीन पर 200 फीसदी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इस बीच, दुनिया के 20 देशों के प्रमुख एक मंच पर एकत्र होंगे। संभावना है कि चीन की धरती से अमेरिकी टैरिफ मिसाइल का करारा जवाब दिया जाएगा। इस शक्ति प्रदर्शन में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान जब 20 दिग्गज एक साथ नजर आएंगे, तो अमेरिका तनाव में आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की नींद भी उड़ जाएगी।

पीएम मोदी भी लेंगे एससीओ समिट में हिस्सा

चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिन ने बताया कि एससीओ बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य देशों के कई प्रमुख शामिल होंगे। यह आयोजन चीन के तियानजिन शहर में होगा। बता दें कि इस दो दिवसीय समिट ( 31 अगस्त से 1 सितंबर ) में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और नौ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे।

सात साल बाद चीन पहुंचेंगे पीएम मोदी

शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात वर्षों से अधिक समय में पहली चीन यात्रा होगी। मोदी ने आखिरी बार पिछले साल रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी और पुतिन के साथ मंच साझा किया था, जबकि पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी नेता से दूरी बना ली थी। पिछले सप्ताह नई दिल्ली में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि मास्को को उम्मीद है कि जल्द ही चीन और भारत के साथ त्रिपक्षीय वार्ता होगी।

शोध एजेंसी का दावा

शोध एजेंसी द चाइना-ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के प्रधान संपादक एरिक ओलांडर ने कहा कि शी इस शिखर सम्मेलन का उपयोग यह दिखाने के अवसर के रूप में करेंगे कि अमेरिका के नेतृत्व के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी दिखती है और जनवरी से चीन, ईरान, रूस और अब भारत का मुकाबला करने के लिए वाइट हाउस के सभी प्रयासों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है।

संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर

एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं। इस दौरान सभी सदस्य देश एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके अलावा सभी सदस्य देश एससीओ विकास रणनीति को मंजूरी देंगे और सुरक्षा व आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में अमेरिका की टैरिफ नीति को करारा जवाब दिया जा सकता है।

पीएम मोदी की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण: चीन

भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने गुरुवार को कहा कि इस महीने के अंत में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की चीन यात्रा शिखर सम्मेलन और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चीन इस यात्रा को बहुत महत्व देता है और यह न केवल एससीओ बल्कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण घटना होगी। चीन और भारत का एक कार्य समूह इस यात्रा को सफल बनाने की तैयारी कर रहा है।

अमेरिका को घेरने में लगा चीन

गौरतलब है कि इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से चीन अपने दोस्तों के साथ अमेरिका को शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेगा। इससे पहले चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिन ने एससीओ की बैठक को एक खास देश के चरित्र से अलग बताया। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश अपने राष्ट्रीय हित को दूसरों के हितों से ऊपर रखना चाहते हैं। लियू ने दावा किया कि एससीओ के सिद्धांत एक की जीत में दूसरे की हार जैसी पुरानी अवधारणाओं से काफी अलग हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ यह संगठन और भी मजबूत हुआ है।

