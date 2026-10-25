सऊदी अरब पर लगातार मिसाइलें बरसा रहे हूती, क्या खुल पाएगा रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट
हूती सऊदी अरब पर लगातार मिसाइलें बरसा रहे हैं। सऊदी-अध्यक्षता वाले गठबंधन ने रविवार को इस बारे में बयान जारी किया। इसमें उसने कहा कि उसने हूतियों द्वारा दागी गई 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया है।
हूती सऊदी अरब पर लगातार मिसाइलें बरसा रहे हैं। सऊदी-अध्यक्षता वाले गठबंधन ने रविवार को इस बारे में बयान जारी किया। इसमें उसने कहा कि उसने हूतियों द्वारा दागी गई 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया है। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुरकी अल-मल्की ने एक्स पर एक पोस्ट में भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। रविवार को सऊदी राजधानी रियाद में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बता दें कि सऊदी किंगडम, हूतियों के बार-बार हमलों के बावजूद रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर से खोलने वाली थी।
इससे पहले दिन में, सऊदी सिविल डिफेंस अफसरों ने रियाद, अबहा और खमिस मुशैत के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किए। कुछ ही मिनटों बाद, अधिकारियों ने घोषणा की कि खतरा खत्म हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक, दो ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल भी रियाद की तरफ दागी गई और एक क्रूज मिसाइल दक्षिणी शहर खमिस मुशैत की तरफ।
रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले कुछ हफ्तों में हूती हमले हुए हैं। यहां पर रविवार को दो टर्मिनलों में संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। हालांकि, हूतियों का खतरा बना हुआ है। वजह, सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि एयरपोर्ट अभी भी सैनिकों के टारगेट पर है। साथ ही सभी एयरलाइंस, एयरपोर्ट कर्मचारियों और यात्रियों को इसका इस्तेमाल करने से बचने की चेतावनी दी।
गौरतलब है कि एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को रियाद और दम्माम के लिए अपनी-अपनी उड़ानें सात नवंबर तक रद्द रखने की घोषणा की जबकि जेद्दा के लिए सेवाएं 31 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और खाड़ी देशों के हवाई अड्डों पर हुए हमलों के बीच इंडिगो और अकासा एअर ने भी सऊदी अरब के शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं।
एअर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए रियाद और दम्माम से आने-जाने वाली एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें सात नवंबर तक निलंबित रहेंगी, जबकि जेद्दा से आने-जाने वाली उड़ानें 31 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।