मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, हैरतअंगेज वीडियो आया सामने; क्या बोले इमाम?

मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, हैरतअंगेज वीडियो आया सामने; क्या बोले इमाम?

संक्षेप:

सऊदी अरब के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि स्पेशल फोर्स ने स्थिति को संभालने के लिए तेजी से कार्रवाई की। वहीं ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम ने लोगों से पवित्र स्थल की पवित्रता का सम्मान करने की अपील है।

Dec 26, 2025 02:46 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
सऊदी की ग्रैंड मस्जिद यानी मस्जिद अल-हरम से गुरुवार को एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने मस्जिद की एक ऊपरी मंजिलों से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। हालांकि अधिकारियों और मस्जिद में तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा दिखाई गई तत्परता के कारण शख्स की जान बच गई है। सऊदी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि की है। वहीं ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम ने भी घटना पर अफसोस जताया है।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में शख्स मस्जिद की रेलिंग से कूदता नजर आ रहा है। हालांकि पास खड़े एक गार्ड ने मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए शख्स को नीचे गिरने से रोक दिया। इससे पास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच जाती है।

अमीरात के आधिकारिक अकाउंट ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही शख्स ने कूदने की कोशिश की, गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इस कोशिश में सुरक्षा अधिकारी घायल भी हो गया। वहीं गिरने वाले शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं हरम सुरक्षा बलों ने बताया है कि शख्स और घायल अधिकारी दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
