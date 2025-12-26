मक्का की मस्जिद अल-हरम में खुदकुशी की कोशिश, हैरतअंगेज वीडियो आया सामने; क्या बोले इमाम?
सऊदी अरब के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि स्पेशल फोर्स ने स्थिति को संभालने के लिए तेजी से कार्रवाई की। वहीं ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम ने लोगों से पवित्र स्थल की पवित्रता का सम्मान करने की अपील है।
सऊदी की ग्रैंड मस्जिद यानी मस्जिद अल-हरम से गुरुवार को एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने मस्जिद की एक ऊपरी मंजिलों से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। हालांकि अधिकारियों और मस्जिद में तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा दिखाई गई तत्परता के कारण शख्स की जान बच गई है। सऊदी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि की है। वहीं ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम ने भी घटना पर अफसोस जताया है।
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में शख्स मस्जिद की रेलिंग से कूदता नजर आ रहा है। हालांकि पास खड़े एक गार्ड ने मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए शख्स को नीचे गिरने से रोक दिया। इससे पास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच जाती है।
अमीरात के आधिकारिक अकाउंट ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही शख्स ने कूदने की कोशिश की, गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इस कोशिश में सुरक्षा अधिकारी घायल भी हो गया। वहीं गिरने वाले शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं हरम सुरक्षा बलों ने बताया है कि शख्स और घायल अधिकारी दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
