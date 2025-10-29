अब क्लिक की विदाई, आवाज का राज; वॉइस-कंट्रोल्ड OS से बदल जाएगी कंप्यूटिंग की दुनिया

संक्षेप: सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा समर्थित एआई कंपनी ह्यूमैन इस सप्ताह एक क्रांतिकारी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रही है, जो वॉयस कमांड पर आधारित होगा। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि यह नया उत्पाद ह्यूमैन 1 विंडोज या मैकओएस जैसे पारंपरिक आइकन-आधारित सिस्टम का मजबूत विकल्प बनेगा।

सोचिए जरा, कंप्यूटर के आगे बैठे-बैठे माउस पर उंगलियां नचाने की बजाय बस अपनी आवाज से हर काम संभाल लें। लग रहा है जैसे कोई सपना हो? लेकिन ये जल्द ही हकीकत का रंग भर लेगा। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) से समर्थन पाने वाली AI कंपनी ह्यूमैन इस हफ्ते एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पेश करने वाली है, जो पूरी तरह वॉयस कमांड्स पर चलेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि ये नया प्रोडक्ट 'ह्यूमैन 1' विंडोज या मैकओएस जैसे पुराने आइकन-आधारित सिस्टम्स को कड़ी टक्कर देगा। ये सिस्टम्स तो 1980 के दशक से पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया पर काबिज हैं। अब क्लिक-क्लिक की जगह सिर्फ 'आवाज' से सब कुछ आसान हो जाएगा।

ह्यूमैन के सीईओ तारिक अमीन ने रियाद में आयोजित फॉर्च्यून ग्लोबल फोरम में रॉयटर्स को बताया कि अब आइकॉन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, बस अपनी इच्छा बता दीजिए। कंपनी का लक्ष्य दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनना है जो आधिकारिक रूप से वॉयस-बेस्ड सिस्टम लॉन्च करे, हालांकि कई अन्य फर्में भी इसी दिशा में काम कर रही हैं। इसके अलावा, ह्यूमैन करीब 6 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना बना रही है।

दरअसल, मई में PIF के तहत शुरू हुई यह कंपनी, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में उन्नत अरबी भाषा मॉडल्स और बड़े स्तर के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। इसका मकसद दशक के अंत तक सऊदी अरब को वैश्विक एआई लीडर बनाना है , स्थानीय इनोवेशन को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा पैदा करना और टॉप अंतरराष्ट्रीय एआई टैलेंट और निवेश को खींचना।

कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि मई में लॉन्च के तुरंत बाद ही इस नए OS का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। फिलहाल, ये सिस्टम आंतरिक रूप से वेतन और HR प्रक्रियाओं के लिए टेस्ट हो रहा है। 26 अक्टूबर को ह्यूमैन ने FII इंस्टीट्यूट के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की, जो मानव-केंद्रित एआई इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है। ये साझेदारी रियाद में होने वाले FII9 सम्मेलन से ठीक पहले हुई, जहां कंपनी कई बड़े प्रोडक्ट्स, पार्टनरशिप्स और अपने नए OS की घोषणा करने वाली थी।