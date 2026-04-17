सऊदी के बाद पाकिस्तान की मदद करेगा भारत का करीबी देश, करोड़ों रुपये देने का किया ऐलान

जापान ने पाकिस्तान के बाढ़ और आपदा प्रभावित 45,000 लोगों की मदद के लिए UN WFP के जरिए 20 लाख डॉलर की सहायता का ऐलान किया है। जानिए कैसे यह संकट और मानसून अलर्ट के बीच पाकिस्तान की मदद करेगा।

भयंकर आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं की दोहरी मार झेल रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब के बाद अब भारत के एक बेहद करीबी और विश्वस्त मित्र देश का बड़ा सहारा मिला है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान ने दरियादिली दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के जरिए पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित और कमजोर समुदायों के लिए 20 लाख डॉलर (करीब 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) की भारी-भरकम सहायता देने का ऐलान किया है।

गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते पाकिस्तान भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपना 3.5 अरब डॉलर का पुराना डिपॉजिट वापस मांग लिया है, जिससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ गया। इस बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता की है। अब खबर है कि जापान ने भी पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने जापान के इस कदम की सराहना की है और इसका स्वागत किया है।

सहायता का मुख्य उद्देश्य और प्रभाव गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस वित्तीय योगदान का उपयोग मुख्य रूप से कई कार्यों के लिए किया जाएगा। जैसे-

खाद्य सुरक्षा: मॉनसूनी बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावित 45,000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर खाद्य सहायता प्रदान करना।

पुनर्वास और आजीविका: समुदायों को उनकी खोई हुई संपत्ति वापस पाने और एक सुरक्षित तथा मजबूत भविष्य के लिए उनकी आजीविका को फिर से स्थिर करने में मदद करना।

अधिकारियों के बयान पाकिस्तान में जापान के राजदूत अकामात्सु शुइची ने कहा कि जापान कमजोर समुदायों का समर्थन करने में पाकिस्तान और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को काफी महत्व देता है। इस योगदान के माध्यम से, जापान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुश्किलों का सामना कर रहे परिवारों तक आवश्यक भोजन पहुंचे और उनके पुनर्वास के प्रयासों को बल मिले।

पाकिस्तान में WFP की कंट्री डायरेक्टर और प्रतिनिधि कोको उशियामा ने जापान के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योगदान न केवल तत्काल भोजन की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि परिवारों को उनके नुकसान से उबरने और भविष्य की आपदाओं को सहने की उनकी क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करता है। जैसे-जैसे जलवायु जोखिम बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में कमजोरियों के इस चक्र को तोड़ने और समुदायों को अधिक लचीला बनाने के लिए ऐसे निवेश बेहद महत्वपूर्ण हैं।

पाकिस्तान में बढ़ते जलवायु जोखिम और भविष्य की चेतावनी पाकिस्तान वर्तमान में कई गंभीर जलवायु खतरों का सामना कर रहा है, जिनमें भयानक हीटवेव (लू), सूखे की स्थिति और ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ शामिल हैं। पाकिस्तान के कई समुदाय अभी भी 2025 में आई विनाशकारी मॉनसूनी बाढ़ से उबरने का संघर्ष कर रहे हैं, जिसने 69 लाख लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया था।

2026 के लिए अलर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने चेतावनी जारी की है कि 2026 के मॉनसून सत्र में सामान्य से 22 से 26% अधिक बारिश होने का अनुमान है। इससे गंभीर बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि समय रहते बचाव की तैयारियों और त्वरित सहायता की कितनी सख्त आवश्यकता है।

जापान और WFP की मजबूत साझेदारी जापान विश्व खाद्य कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान वैश्विक भागीदारों में से एक माना जाता है। 2022 की भीषण बाढ़ के बाद से, जापानी सरकार ने पाकिस्तान में WFP के मानवीय राहत कार्यों का समर्थन करने के लिए अब तक 1 करोड़ डॉलर (से अधिक का वित्तीय योगदान दिया है।

पाकिस्तान को सऊदी अरब से दो अरब डॉलर की सहायता मिली इस बीच पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक एसबीपी ने सऊदी अरब से दो अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मिलने की बृहस्पतिवार को पुष्टि की। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने एक दिन पहले ही तीन अरब डॉलर की विदेशी सहायता मिलने की घोषणा की थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने बयान में कहा कि सऊदी अरब से दो अरब डॉलर की राशि 15 अप्रैल, 2026 को प्राप्त हुई। यह राशि ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना हुआ है।

इस राशि का ट्रांसफर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान हुआ, जहां वह पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए गए हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए अपनी पांच अरब डॉलर की जमा सुविधा को तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा अलग से तीन अरब डॉलर जमा करने का भी आश्वासन दिया है।