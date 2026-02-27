Hindustan Hindi News
यमन की मदद को आगे आया सऊदी अरब, सैलरी के लिए दिए 350 मिलियन डॉलर

Feb 27, 2026 09:13 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, रियाद
यमन की मदद को आगे आया सऊदी अरब, सैलरी के लिए दिए 350 मिलियन डॉलर

सऊदी अरब ने यमन के सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी में भारी कमी को पूरा करने में मदद के लिए 346.6 मिलियन डॉलर दिए हैं। यह पेमेंट, सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक फैसले के तहत, सऊदी प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यमन (SDRPY) के जरिए किया गया।

SDRPY ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर जारी एक बयान में कहा कि यह पेमेंट यमन के लोगों के लिए स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए किंगडम के चल रहे काम का हिस्सा है। बयान में आगे कहा गया कि इस पहल का मकसद यमन में आर्थिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्थिरता को मजबूत करना, सरकारी संस्थानों की क्षमता बढ़ाना, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना और प्राइवेट सेक्टर को सस्टेनेबल आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करना है।

यमनी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के चेयरमैन रशद अल-अलीमी ने सपोर्ट के लिए सऊदी रॉयल्स को धन्यवाद दिया और इसे यमनी लोगों के लिए किंगडम के लंबे समय से चले आ रहे सपोर्ट का एक्सटेंशन बताया। अल-अलीमी ने कहा कि इस सपोर्ट से यमन के रिकवरी के रास्ते के साथ-साथ नेशनल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मजबूत करने की सरकार की काबिलियत पर भरोसे का मैसेज गया है।

उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ यमन की चल रही पार्टनरशिप ज्यादा स्टेबल भविष्य के लिए एक ज़रूरी चॉइस है। उन्होंने देश के इंस्टीट्यूशन्स के रिकंस्ट्रक्शन में सपोर्ट करने, साथ ही रहने के हालात को बेहतर बनाने और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कोशिश करने की अपील की।

Saudi Arabia

