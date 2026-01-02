यमन में सऊदी अरब ने UAE के लड़ाकों पर कर दी एयरस्ट्राइक, 7 की मौत; मुस्लिम देशों में बढ़ा तनाव

संक्षेप: सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन में यूएई समर्थित अलगाववादी लड़कों पर एयरस्ट्राइक कर दी। इसमें करीब सात लोगों के मारे जाने की खबर है। इस एयरस्ट्राइक के बाद दोनों मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ने की आशंका है।

सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन में अलगाववादी लड़ाकों पर एयस्ट्राइक कर दी जिसमें कम से कम सात लोगों के मामरे जाने की खबर है। सऊदी अरब ने यूएई की अगुआई वाले सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को निशाना बनाया है जिसके बाद एक बार फिर दोनों मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ने की आशंका है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब सऊदी अरब के नेतृत्व में एक अभियान उसकी सीमा से लगे हद्रामौत प्रांत में ‘साउदर्न ट्रांजिस्नल काउंसिल’ (एसटीसी) के शिविरों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है।

पिछले महीने एसटीसी द्वारा यमन के हद्रामौत और महरा प्रांतों में प्रवेश करने और तेल समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया। एसटीसी के उप-प्रमुख और हद्रामौत के पूर्व गवर्नर अहमद बिन बराइक ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब समर्थित ‘नेशनल शील्ड फोर्सेज’ शिविरों की ओर बढ़ीं, लेकिन अलगाववादियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिसके कारण हवाई हमले किए गए।

यमन की सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह सऊदी अरब के समर्थन के साथ यमन का एक कठोर कदम है और इससे साफ हो गया है कि कट्टरपंथी इस्लामिक लड़ाके यहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। बता दें कि इससे पहले पोर्ट सिटी में हुए हमले के बाद यूएई ने कहा था कि वह किसी भी तरह का तनाव नहीं बढ़ाना चाहता और इसलिए अपने सैनिकों को यमन से वापस बुला लेगा।

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सरकारी समाचार एजेंसी ‘डब्ल्यूएएम’ के माध्यम से जारी बयान में कहा कि यह फैसला ‘‘हालिया घटनाक्रमों और उनके आतंकवाद-रोधी अभियानों की सुरक्षा व प्रभावशीलता पर पड़ने वाले संभावित असर’’ को देखते हुए लिया गया है। हालांकि, बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बलों की वापसी कब पूरी होगी।

इससे पहले मंगलवार तड़के सऊदी अरब ने यमन में यूएई समर्थित अलगाववादी गुटों के लिए भेजे जा रहे हथियारों की एक खेप को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे। इसके बाद हूती विद्रोहियों के खिलाफ गठबंधन में शामिल बलों ने यूएई से 24 घंटे के भीतर अपने सैनिकों को यमन से वापस बुलाने की मांग की।

यमन बोला,देश के लिए खतरा साबित हो रहा एसटीसी यमन के राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख रशद अल-अलीमी ने भी बार-बार हद्रामौत और अल-महरा समेत पूर्वी प्रांतों से एसटीसी सेनाओं को हटाने की मांग की है, और कहा है कि वे यमन की सरकारी अथॉरिटी और राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे रहे हैं।

मंत्रालय ने यूएई के कामों को "बहुत खतरनाक" बताते हुए कहा कि वे यमन में कानूनी मान्यता बहाल करने के लिए सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और यमन की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिशों को कमज़ोर करते हैं।