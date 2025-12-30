सऊदी अरब के हमले से भड़के हूती, यमन में कर दी आपातकाल की घोषणा; एयरपोर्ट भी बंद

संक्षेप: यमन की पोर्ट सिटी पर सऊदी अरब की बमबारी के बाद हूती विद्रोहियों ने 72 घंटे के आपातकाल का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उनके दबदबे वाले क्षेत्रों में एयरपोर्ट और बंदरगाह भी बंद रहेंगे।

सऊदी अरब और यूएई के समर्थक संगठन लंबे समय से यमन में जमे हुए हैं। वहीं सऊदी अरब ने यमन की पोर्ट सिटी मुकाला में एक अलगाववादी संगठन के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर’ बमबारी कर दी जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद यमन में हूती-विरोधी बलों ने मंगलवार को आपातकाल की घोषणा कर दी।

यह हमला सऊदी अरब और यूएई समर्थित ‘सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल’ (एसटीसी) के बीच तनाव और बढ़ने का संकेत देता है। इससे रियाद और अबू धाबी के रिश्तों में भी तनाव बढ़ने का संकेत मिलता है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक दशक से जारी युद्ध में दोनों देश अलग-अलग पक्षों का समर्थन करते रहे हैं। इन बलों ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में सभी सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की। साथ ही, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। केवल उन लोगों पर प्रतिबंध नहीं है जिन्हें सऊदी अरब ने अनुमति दी है।

सऊदी अरब ने यूएई को दी वॉर्निंग बाद में, सऊदी अरब ने यूएई को मंगलवार को चेतावनी दी कि यमन में अलगाववादियों की गतिविधियों को उसके द्वारा दिया जा रहा समर्थन ‘‘बेहद खतरनाक’’ है। सऊदी विदेश मंत्रालय के इस बयान में यूएई को एसटीसी की हालिया गतिविधियों से सीधे तौर पर जोड़ा गया। यह बयान अलगाववादियों के कदमों को लेकर अबू धाबी के लिए चेतावनी है।

सरकारी ‘सऊदी प्रेस एजेंसी’ की एक रिपोर्ट में जारी सेना के बयान के अनुसार, यह कार्रवाई तब की गई जब फुजैरा (यूएई के पूर्वी तट का एक बंदरगाह शहर) से पोत मुकाला पहुंचे। इसमें कहा गया है, ‘‘चालक दल ने पोतों पर निष्क्रिय किए गए ट्रैकिंग उपकरण लगाए थे और उन्होंने ‘सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल’ के बलों के समर्थन में बड़ी मात्रा में हथियार और युद्धक वाहन उतारे।’’

इसमें कहा गया, ‘‘ये हथियार तात्कालिक खतरा हैं और शांति एवं स्थिरता को खतरे में डालने वाली उकसावे की कार्रवाई हैं। इसके मद्देनजर ‘कोलिशन एयर फोर्स’ ने आज सुबह एक सीमित हवाई हमला किया जिसमें मुकाला में दो पोतों से उतारे गए हथियारों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया।’यह भी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या हमले में कोई हताहत हुआ या क्या सऊदी अरब के अलावा किसी अन्य सेना ने इसमें हिस्सा लिया।