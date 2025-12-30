Hindustan Hindi News
सऊदी अरब के हमले से भड़के हूती, यमन में कर दी आपातकाल की घोषणा; एयरपोर्ट भी बंद

संक्षेप:

यमन की पोर्ट सिटी पर सऊदी अरब की बमबारी के बाद हूती विद्रोहियों ने 72 घंटे के आपातकाल का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उनके दबदबे वाले क्षेत्रों में एयरपोर्ट और बंदरगाह भी बंद रहेंगे।

Dec 30, 2025 04:06 pm ISTAnkit Ojha
सऊदी अरब और यूएई के समर्थक संगठन लंबे समय से यमन में जमे हुए हैं। वहीं सऊदी अरब ने यमन की पोर्ट सिटी मुकाला में एक अलगाववादी संगठन के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर’ बमबारी कर दी जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद यमन में हूती-विरोधी बलों ने मंगलवार को आपातकाल की घोषणा कर दी।

यह हमला सऊदी अरब और यूएई समर्थित ‘सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल’ (एसटीसी) के बीच तनाव और बढ़ने का संकेत देता है। इससे रियाद और अबू धाबी के रिश्तों में भी तनाव बढ़ने का संकेत मिलता है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक दशक से जारी युद्ध में दोनों देश अलग-अलग पक्षों का समर्थन करते रहे हैं। इन बलों ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में सभी सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की। साथ ही, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। केवल उन लोगों पर प्रतिबंध नहीं है जिन्हें सऊदी अरब ने अनुमति दी है।

सऊदी अरब ने यूएई को दी वॉर्निंग

बाद में, सऊदी अरब ने यूएई को मंगलवार को चेतावनी दी कि यमन में अलगाववादियों की गतिविधियों को उसके द्वारा दिया जा रहा समर्थन ‘‘बेहद खतरनाक’’ है। सऊदी विदेश मंत्रालय के इस बयान में यूएई को एसटीसी की हालिया गतिविधियों से सीधे तौर पर जोड़ा गया। यह बयान अलगाववादियों के कदमों को लेकर अबू धाबी के लिए चेतावनी है।

सरकारी ‘सऊदी प्रेस एजेंसी’ की एक रिपोर्ट में जारी सेना के बयान के अनुसार, यह कार्रवाई तब की गई जब फुजैरा (यूएई के पूर्वी तट का एक बंदरगाह शहर) से पोत मुकाला पहुंचे। इसमें कहा गया है, ‘‘चालक दल ने पोतों पर निष्क्रिय किए गए ट्रैकिंग उपकरण लगाए थे और उन्होंने ‘सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल’ के बलों के समर्थन में बड़ी मात्रा में हथियार और युद्धक वाहन उतारे।’’

इसमें कहा गया, ‘‘ये हथियार तात्कालिक खतरा हैं और शांति एवं स्थिरता को खतरे में डालने वाली उकसावे की कार्रवाई हैं। इसके मद्देनजर ‘कोलिशन एयर फोर्स’ ने आज सुबह एक सीमित हवाई हमला किया जिसमें मुकाला में दो पोतों से उतारे गए हथियारों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया।’यह भी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या हमले में कोई हताहत हुआ या क्या सऊदी अरब के अलावा किसी अन्य सेना ने इसमें हिस्सा लिया।

सऊदी सेना ने कहा कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए यह हमला रात में किया कि ‘‘लक्ष्य के अलावा किसी अन्य प्रकार की हानि नहीं हो।’’ इस मामले में यूएई ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। काउंसिल के एआईसी उपग्रह समाचार चैनल ने हमले होने की बात स्वीकार की लेकिन कोई और विवरण नहीं दिया।

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
