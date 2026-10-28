सऊदी अरब के विमान में थे 1 अरब डॉलर? ईरान में क्या खिचड़ी पकी, पाकिस्तान भी था साथ

सऊदी अरब की ओर से यमन के हूतियों को सीजफायर के लिए 1 अरब डॉलर देने की कथित पेशकश की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने मध्यस्थता की है। जानें, तेहरान में क्या हुई बातचीत, पाकिस्तान का कैसा साथ?

सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन ने ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। (तस्वीर- REUTERS)

सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोही समूह के साथ सीजफायर कराने और अपने ऊपर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कथित तौर पर 1 अरब डॉलर देने की पेशकश की है। इजरायली मीडिया ने खाड़ी क्षेत्र के राजनयिक सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते में ईरान की मध्यस्थता अहम भूमिका निभा रही है। पाकिस्तान भी इसमें साथ बताया जा रहा है। हालांकि, सऊदी अरब की ओर से हूतियों को रकम दिए जाने की पुष्टि नहीं की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने तेहरान का दौरा किया। इस दौरान हूतियों के साथ संघर्षविराम को लेकर बातचीत हुई। कथित समझौते के तहत ईरान के माध्यम से हूतियों को 1 अरब डॉलर दिए जाने का प्रस्ताव है।

एक राजनयिक सूत्र ने दावा किया कि सऊदी रक्षा मंत्री जिस हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान से तेहरान पहुंचे थे, उसमें रकम भी लाई गई थी। हालांकि, एक सऊदी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि कोई पैसा ट्रांसफर किया गया है।

कौन-कौन हुआ बातचीत में शामिल? इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान में हुई बातचीत में कई देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनमें तुर्की की खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे।

ईरान की ओर से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव जनरल मोहसेन रेजाई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों पर हूतियों के बढ़ते हमलों के बीच ईरान ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। इन हमलों से सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर ईरानी हमलों से खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात भी प्रभावित हुआ है।

सऊदी अरब ने क्या कहा? सऊदी विदेश मंत्रालय ने प्रिंस खालिद बिन सलमान की तेहरान यात्रा को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया। मंत्रालय के मुताबिक, यह दौरा मक्का संयुक्त रक्षा गठबंधन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों का हिस्सा था।

बयान में कहा गया कि इस पहल का उद्देश्य मौजूदा संकट से जुड़े पक्षों के बीच तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीतिक समाधान को बढ़ावा देना तथा कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता संबंधी कोशिशों का समर्थन करना है।

हालांकि, इजरायली मीडिया से बात करने वाले एक सऊदी अधिकारी ने हूतियों को 1 अरब डॉलर दिए जाने की खबर की पुष्टि नहीं की। अधिकारी ने कहा कि विवाद का एक प्रमुख मुद्दा तीन साल पहले बनी सहमतियों को लागू करना भी है।

तीन साल पुरानी सहमति पर क्यों अटका मामला? रिपोर्ट के अनुसार, तीन साल पहले बनी सहमतियों के तहत सऊदी अरब को समझौते की कोशिशों के हिस्से के रूप में हूतियों को सीधे आर्थिक सहायता देनी थी। इस रकम का इस्तेमाल हूतियों के नियंत्रण वाले इलाकों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और नागरिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण जैसे कामों के लिए किया जाना था।

इसके बदले हूतियों से संघर्षविराम बनाए रखने और सऊदी अरब पर हमले रोकने की अपेक्षा थी। हाल के महीनों में हूतियों ने अपने हमलों को सही ठहराते हुए आरोप लगाया है कि सऊदी अरब पहले हुई सहमतियों से पीछे हट गया है।

हूतियों को पैसा देने पर सऊदी अरब की क्या है शर्त? इजरायली मीडिया के मुताबिक, सऊदी अरब का रुख है कि वह सैन्य दबाव के जरिए कराए जाने वाले नए संघर्षविराम को स्वीकार नहीं करेगा। सऊदी अरब इस बात के भी खिलाफ है कि हूतियों को रकम तब तक दी जाए, जब तक वे यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से कब्जाए गए इलाकों को वापस नहीं कर देते। इस सरकार को रियाद का समर्थन हासिल है। ऐसे में कथित 1 अरब डॉलर की पेशकश और संघर्षविराम की बातचीत के बावजूद दोनों पक्षों के बीच समझौते की राह आसान नहीं दिख रही है।

क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में ईरान? रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान में हुई यह बैठक मक्का संयुक्त रक्षा गठबंधन के प्रतिनिधियों और ईरानी नेतृत्व के बीच पहली आधिकारिक बैठक भी थी। बताया गया है कि इस पहल की शुरुआत पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सेना प्रमुख की ईरान यात्रा के दौरान हुई थी।

इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान क्षेत्रीय कूटनीतिक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। साथ ही, वह क्षेत्र में अमेरिका या इजरायल के सैन्य हस्तक्षेप का विरोध करते हुए क्षेत्रीय शक्तियों के नेतृत्व वाली नई सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।