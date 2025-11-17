सऊदी अरब में कैसे जानलेवा हो गया उमराह का सफर? आग का गोला बन गई बस; वीडियो
संक्षेप: मक्का से मदीना की तरफ जा रही बस मुफ्रीहात के पास आग का गोला बन गई।यह बस एक डीजल के टैंकर से टकरा गई थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 42 भारतीयों की मौत हुई है।
सऊदी अरब में उमराह की यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसे में कम से कम 42 भारतीयों के मारे जाने की खबर है। इनमें से ज्यादातर यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार और जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर हादसे के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें देखा जा सकता है कि एक टैंकर से टकराने के बाद बस आग का गोला बन गई।
रात में सो रहे थे यात्री
जानकारी के मुताबिक यह हादसा रात में करीब 1:30 बजे के करीब हुआ जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। सामने से आ रहा एक तेज रफ्तार टैंकर बस से टकरा गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टैंकर में डीजल भरा हुआ था। ऐसे में बस के टकराते ही उसमें आग लग गई और बस धूं-धूं कर जलने लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस से धुएं का भयंकर गुबार उठ रहा था। हड़बड़ाहट में जब तक यात्री कुछ समझ पाते, वे बुरी तरह झुलस गए थे।
प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद तुरंत राहत बचाव के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची। जेद्दा में भारतीय कॉन्सुलेट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि इस प्रकार है- 8002440003.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के मदीना में एक बस दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुँचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'
Ankit Ojha
