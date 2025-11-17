सऊदी अरब में कैसे जानलेवा हो गया उमराह का सफर? आग का गोला बन गई बस; वीडियो

संक्षेप: मक्का से मदीना की तरफ जा रही बस मुफ्रीहात के पास आग का गोला बन गई।यह बस एक डीजल के टैंकर से टकरा गई थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 42 भारतीयों की मौत हुई है।

सऊदी अरब में उमराह की यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसे में कम से कम 42 भारतीयों के मारे जाने की खबर है। इनमें से ज्यादातर यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार और जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर हादसे के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें देखा जा सकता है कि एक टैंकर से टकराने के बाद बस आग का गोला बन गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रात में सो रहे थे यात्री जानकारी के मुताबिक यह हादसा रात में करीब 1:30 बजे के करीब हुआ जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। सामने से आ रहा एक तेज रफ्तार टैंकर बस से टकरा गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टैंकर में डीजल भरा हुआ था। ऐसे में बस के टकराते ही उसमें आग लग गई और बस धूं-धूं कर जलने लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस से धुएं का भयंकर गुबार उठ रहा था। हड़बड़ाहट में जब तक यात्री कुछ समझ पाते, वे बुरी तरह झुलस गए थे।

प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद तुरंत राहत बचाव के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची। जेद्दा में भारतीय कॉन्सुलेट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि इस प्रकार है- 8002440003.