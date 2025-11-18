Hindustan Hindi News
सऊदी अरबः धूं-धू कर जलती बस से कैसे निकल भागे मोहम्मद शोएब, 46 यात्रियों में बची एक ही जान

सऊदी अरबः धूं-धू कर जलती बस से कैसे निकल भागे मोहम्मद शोएब, 46 यात्रियों में बची एक ही जान

संक्षेप: सऊदी अरब में सोमवार को उमराह यात्रा पर गए 42 भारतीय एक बस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में ड्राइवर के अलावा केवल एक शख्स की जान बच पाई है जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब है। वह ड्राइवर की सीट के पास बैठे थे।

Tue, 18 Nov 2025 11:37 AM
सऊदी अरब में सोमवार को हुए भयंकर बस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गी है जिनमें से 42 भारतीय थे। मरने वालों में 18 लोग एक ही परिवार के थे। उमराह के लिए निकले परिवार की तीन पीढ़ियां एक झटके में उजड़ गईं। वहीं यात्रियों में केवल एक शख्स की जान बच पाई है जिसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे में जिंदा बचे मोहम्मद अब्दुल शोएब की भी हालत गंभीर है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का से मदीना जाने वाली बस में अब्दुल ड्राइवर सीट के पास ही बैठे थे। मदीना से थोड़ी ही दूर पर बस एक डीजल के टैंकर से टकरा गई। दरअसल अब्दुल को रात में नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वह ड्राइवर से बात करने के लिए उनकी सीट के पास चले गए। हादसे के बाद शोएब ड्राइवर के साथ खिड़की से बाहर कूद गए। वहीं बाकी के यात्री सो रहे थे। अचानक हुए हादसे के बाद किसी को बाहर भागने का मौका नहीं मिल पाया और देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल के रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन ने बताया, हमें सुबह के करीब साढ़े 5 बजे फोन आया। अब्दुल शोएब ने बताया कि इस हादसे में वह किसी तरह बच गया है। वहीं पूरी बस स्वाहा हो गई है। इसके बाद उनसे कोई बात नहीं हो पाई। बाद में पता चला कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

अब्दुल शोएब अपने अम्मी-अब्बू अब्दुल खदीर और गौसिया बेगम के साथ उमराह पर गए थे। उनके साथ उनके दादा मोहम्मद मौलान और तीन अन्य परिवार के सदस्य भी थे। उनके साथ चार अन्य लोग भी गए थे जो कि मक्का में ही रुक गए थे। शोएब ने उनमें से भी एक को फोन किया और बताया कि हादसे में उनके परिवार के लोगों की मौत हो गई है।

मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के पार्थिव शरीर को किंग फहद अस्पताल, किंग सलमान अस्पताल और अल मिकत अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा जेद्दा स्थित भारतीय मिशन के अधिकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

एक अधिकारी ने बताया, “मृतकों के परिवारों के पास शवों की पहचान हो जाने के बाद, उन्हें भारत वापस भेजने या स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार जन्नतुल बाकी (मदीना स्थित कब्रिस्तान) में दफनाने का विकल्प होगा।” अधिकारियों ने बताया कि बस सड़क के किनारे रुकी थी और इसी दौरान एक तेल टैंकर बस से टकरा गया, जिसके कारण विस्फोट हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि बस सड़क के किनारे रुकी थी और इसी दौरान एक तेल टैंकर बस से टकरा गया, जिसके कारण विस्फोट हो गया। हज के वक्त के अलावा मक्का-मदीना की साल भर होने वाली धार्मिक यात्रा को उमरा कहा जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों क्रमश: ए. रेवंत रेड्डी और एन. चंद्रबाबू नायडू ने मौतों पर शोक व्यक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और एम.के. स्टालिन (तमिलनाडु) और उमर अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर) सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया।

