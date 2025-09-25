S Jaishankar gave a befitting reply to Donald Trump without naming him on issue of Global work force सच्चाई से नहीं बच सकते; जयशंकर ने ट्रंप को दिखाया आईना, बोले- कुछ देश अपनी…, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
विदेश न्यूज़

S Jaishankar: विदेश मंत्री ने कहा कि बदलती दुनिया के साथ हर देश को ग्लोबल वर्कफोर्स की जरूरत है। कोई भी देश इस सच्चाई से भाग नहीं सकता कि उनकी राष्ट्रीय जनसांख्यिकी ग्लोबल वर्कफोर्स की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 11:27 PM
ट्रंप द्वारा एच1-बी वीजा पर बढ़ाई गई फीस को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को आईना दिखाया है। जयशंकर ने कहा कि बदलती दुनिया को ग्लोबल वर्क फोर्स की जरूरत है। कोई भी देश इस सच्चाई से बच नहीं सकता कि राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के कारण कई देशों में ग्लोबल वर्कफोर्स की मांग पूरी नहीं की जा सकती। विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री ने बुधवार को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट: एड, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी’ नामक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने एक ऐसी ग्लोबल वर्कफोर्स के निर्माण का आह्वान किया जो अधिक समकालीन, स्वीकार्य और अपने काम में कुशल हो। उन्होंने कहा, "उस ग्लोबल वर्क फोर्स को कहां रखा जाए और उसकी तैनाती कहां हो, यह एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप मांग और जनसांख्यिकी को देखें, तो कई देशों में सिर्फ उनकी राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के आधार पर मांग पूरी नहीं की जा सकती।”

अपनी बात को आगे रखते हुए विदेश मंत्री ने कहा, "यह एक वास्तविकता है। आप इस वास्तविकता से भाग नहीं सकते, तो हम ग्लोबल वर्कफोर्स का एक अधिक स्वीकार्य, समकालीन, कुशल मॉडल कैसे बना सकते हैं, जो एक विकेंद्रित, वैश्विक कार्यस्थल में तैनात किया जा सके? मुझे लगता है कि यह आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका समाधान अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को करना है।”

S Jaishankar Foreign Minister S Jaishankar Donald Trump

