सच्चाई से नहीं बच सकते; जयशंकर ने ट्रंप को दिखाया आईना, बोले- कुछ देश अपनी…

S Jaishankar: विदेश मंत्री ने कहा कि बदलती दुनिया के साथ हर देश को ग्लोबल वर्कफोर्स की जरूरत है। कोई भी देश इस सच्चाई से भाग नहीं सकता कि उनकी राष्ट्रीय जनसांख्यिकी ग्लोबल वर्कफोर्स की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है।

ट्रंप द्वारा एच1-बी वीजा पर बढ़ाई गई फीस को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को आईना दिखाया है। जयशंकर ने कहा कि बदलती दुनिया को ग्लोबल वर्क फोर्स की जरूरत है। कोई भी देश इस सच्चाई से बच नहीं सकता कि राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के कारण कई देशों में ग्लोबल वर्कफोर्स की मांग पूरी नहीं की जा सकती। विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री ने बुधवार को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट: एड, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी’ नामक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने एक ऐसी ग्लोबल वर्कफोर्स के निर्माण का आह्वान किया जो अधिक समकालीन, स्वीकार्य और अपने काम में कुशल हो। उन्होंने कहा, "उस ग्लोबल वर्क फोर्स को कहां रखा जाए और उसकी तैनाती कहां हो, यह एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप मांग और जनसांख्यिकी को देखें, तो कई देशों में सिर्फ उनकी राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के आधार पर मांग पूरी नहीं की जा सकती।”