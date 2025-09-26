विकास को निशाना बनाकर, वैश्विक शांति नहीं ला सकते; जयशंकर ने US को सुनाया, आतंक पर भी संदेश

S Jaishankar: विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वैश्विक विकास को खतरे में डालकर हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात नहीं कर सकते। हमें किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति का सहारा लेना होगा बजाय इसके कि हम विकास की योजनाओं को खतरे में डाल दें।

भारत और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी तेल के मुद्दे भारत की आलोचना को लेकर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड को जमकर लताड़ा। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि हम वैश्विक विकास को खतरे में डालकर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समय विश्व की जो स्थिति हो रही है, उसकी वजह से इन दोनों की ही स्थिति बिगड़ रही है। इसकी वजह से ग्लोबल साउथ और पूरी दुनिया के विकास पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं विदेश मंत्री ने इस दौरान आतंकवाद पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया।

न्यूयॉर्क में जी-20 के सदस्य देशों के बीच हुई मीटिंग में अपनी बात रखते हुए जयशंकर ने कहा, "विकास के लिए खतरा बनाकर हम शांति को बढ़ावा नहीं दे सकते।" यहां पर जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किसी भी मुद्दे को शांति और बातचीत के जरिए सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा, "शांति निश्चित तौर पर विकास को सक्षम बनाकर ही आ सकती है। हम इसे खतरे में डालकर शांति को बढ़ावा नहीं दे सकते। आर्थिक रूप से पहले से ही नाजुक स्थिति में चल रहीं ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों के व्यापार को और भी ज्यादा अनिश्चित बनाने से किसी का भी भला नहीं होने वाला। इसलिए किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत, कूटनीति के जरिए ही करना चाहिए... न कि इसके विपरीत दिशा में जाकर जटिलताओं को और भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए।

आपको बता दें विदेश मंत्री जयशंकर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब रूस से तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत के ऊपर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार कठिन हो गया है। हालांकि इसके बाद भी अपनी रणनीतिक संप्रभुता और रूस के साथ अपनी मित्रता की रक्षा करते हुए भारत ने अमेरिका दबाव को धता बता दिया और रूस से तेल खरीदना जारी रखा।