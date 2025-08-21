Russia-Ukraine war Russia attacked Ukraine with 574 drones 40 missiles 574 ड्रोन... 40 मिसाइलें, रूस ने यूक्रेन पर रात भर किए ताबड़तोड़ हमले, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russia-Ukraine war Russia attacked Ukraine with 574 drones 40 missiles

यूक्रेनी वायु सेना के मुताबिक, रूसी सेनाओं ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, कीवThu, 21 Aug 2025 01:33 PM
रूस-यूक्रेन युद्ध को साढ़े तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है। इसे खत्म करने के लिए अलास्का से लेकर वाइट हाउस तक बैठकें हुईं। अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों को शांति वार्ता के लिए एक मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से अलग-अलग बातचीत भी की। संभव है कि पुतिन और जेलेंस्की आमने-सामने बैठकर युद्ध को जल्द खत्म करने पर चर्चा करें। हालांकि, इन कोशिशों के बावजूद हवाई हमले थम नहीं रहे।

दरअसल, शांति वार्ता की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में रातभर ड्रोन हमले किए। 20 अगस्त को रूस ने अपने कब्जे वाले पावर प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों और बिजली गुल होने की बात कही थी, जिसके जवाब में 21 अगस्त को रूस ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। यह हमला तब हुआ जब रूस और अमेरिका के बीच छह दिन पहले उच्च-स्तरीय शांति वार्ता शुरू हुई थी। रिवने ओब्लास्ट में तीन जोरदार धमाके सुने गए। रूस ने बमवर्षक विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी किया गया।

कीव में ड्रोन हमले

रूस ने गुरुवार को रात भर यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसे यूक्रेनी वायु सेना ने हाल के हफ्तों में मॉस्को का सबसे बड़ा हमला बताया। यूक्रेनी वायु सेना के मुताबिक, रूसी सेनाओं ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। वायु रक्षा इकाइयों ने 546 ड्रोन और 31 मिसाइलों को मार गिराया।

क्या बोले रूसी विदेश मंत्री?

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षा गारंटी देने की चर्चा में रूस को शामिल नहीं किया गया, तो यह कोशिश बेकार होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम, खासकर अमेरिका, अच्छी तरह जानता है कि रूस के बिना सुरक्षा गारंटी पर गंभीर चर्चा एक ख्याली पुलाव है। यह बयान तब आया जब नाटो देशों के शीर्ष अधिकारी एक वर्चुअल बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और शांति समझौते पर चर्चा कर रहे थे।

