574 ड्रोन... 40 मिसाइलें, रूस ने यूक्रेन पर रात भर किए ताबड़तोड़ हमले

रूस-यूक्रेन युद्ध को साढ़े तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है। इसे खत्म करने के लिए अलास्का से लेकर वाइट हाउस तक बैठकें हुईं। अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों को शांति वार्ता के लिए एक मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से अलग-अलग बातचीत भी की। संभव है कि पुतिन और जेलेंस्की आमने-सामने बैठकर युद्ध को जल्द खत्म करने पर चर्चा करें। हालांकि, इन कोशिशों के बावजूद हवाई हमले थम नहीं रहे।

दरअसल, शांति वार्ता की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में रातभर ड्रोन हमले किए। 20 अगस्त को रूस ने अपने कब्जे वाले पावर प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों और बिजली गुल होने की बात कही थी, जिसके जवाब में 21 अगस्त को रूस ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। यह हमला तब हुआ जब रूस और अमेरिका के बीच छह दिन पहले उच्च-स्तरीय शांति वार्ता शुरू हुई थी। रिवने ओब्लास्ट में तीन जोरदार धमाके सुने गए। रूस ने बमवर्षक विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी किया गया।

कीव में ड्रोन हमले रूस ने गुरुवार को रात भर यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसे यूक्रेनी वायु सेना ने हाल के हफ्तों में मॉस्को का सबसे बड़ा हमला बताया। यूक्रेनी वायु सेना के मुताबिक, रूसी सेनाओं ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। वायु रक्षा इकाइयों ने 546 ड्रोन और 31 मिसाइलों को मार गिराया।