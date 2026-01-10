रूस के हमलों से यूक्रेन में अफरा-तफरी, कीव ने भी कर दिया पलटवार; तेल डिपो खाक

संक्षेप: रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और यूक्रेन के कई पावर प्लांट तबाह कर दिए। वहीं यूक्रेन ने भी रूस के एक तेल डिपो क खाक कर दिया है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रह-रहकर भयंकर हो जाता है। शुक्रवार को रूस ने कीव पर जमकर बम बरसाए। रातभर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करदी। एक मिसाइल तो पोलैंड की सीमा के पास जा गिरी जो कि नाटो के अहम सदस्य है। एक तरफ अमेरिका शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर ऑर्सेनिक मिसाइल से हमला कर दिया।

यू्क्रेन में मच गई अफरा-तफरी रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। सर्दियों में बिजली जाने की वजह से राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। कम से कम 6 हजार इमारतों में बिजली चली गई और माइनस 8 डिग्री तापमान में लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। पोर्टेबल बॉइलर यूनिट्स की मददसे अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों की सुविधाओं को बहाल किया गया।

रूस का कहना है कि यूक्रेन ने पिछले महीने व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की थी और यह उसी का बदला है। हालांकि यूक्रेन ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार किया था। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वह यूक्रेन पर ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह छुद्रग्रह की तरह गिरेगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसकी सेना ने शुक्रवार को रात भर यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों और ईंधन भंडारण डिपो पर हमले के लिए विमानन, ड्रोन, मिसाइलों और तोपखाने का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, तड़के तक रूस ने यूक्रेन पर 121 ड्रोन और एक इस्कंदर-एम बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया।