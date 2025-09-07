Russian scientist claims cancer vaccine ready for use clinical trials successfully passed कैंसर खत्म करने वाला टीका तैयार, रूसी वैज्ञानिकों का दावा; जानें कब से लोग करेंगे इस्तेमाल, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russian scientist claims cancer vaccine ready for use clinical trials successfully passed

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, व्लादिवोस्तोकSun, 7 Sep 2025 05:04 PM
कैंसर खत्म करने वाला टीका तैयार, रूसी वैज्ञानिकों का दावा; जानें कब से लोग करेंगे इस्तेमाल

कैंसर वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रूस के वैज्ञानिकों ने कोलन (बड़ी आंत) कैंसर के इलाज के लिए एक नई वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स में पूरी तरह सफल रही है। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (एफएमबीए) की प्रमुख वेरोनिका स्क्वॉर्त्सोवा ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (ईईएफ) के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन अब उपयोग के लिए तैयार है और इसे आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है।

स्क्वॉर्त्सोवा ने कहा कि इस वैक्सीन पर कई वर्षों से काम चल रहा था। पिछले तीन साल अनिवार्य प्रीक्लिनिकल अध्ययनों में लगे। इन अध्ययनों में साबित हुआ कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, भले ही इसे बार-बार दिया जाए। साथ ही, यह वैक्सीन अत्यधिक प्रभावी साबित हुई है। इससे ट्यूमर का आकार 60% से 80% तक कम हुआ और कैंसर की प्रगति धीमी हो गई। इसके अलावा, मरीजों की जीवन प्रत्याशा में भी सुधार देखा गया। अध्ययनों में वैक्सीन के कारण जीवित रहने की दर में वृद्धि के संकेत भी मिले हैं।

कोलोरेक्टल कैंसर पर फोकस

इस वैक्सीन का पहला उपयोग कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज में होगा। इसके अलावा, वैज्ञानिक ग्लियोब्लास्टोमा (एक खतरनाक ब्रेन कैंसर) और कुछ खास प्रकार के मेलानोमा, जैसे आंख के मेलानोमा, के लिए भी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उन्नत चरण में हैं और भविष्य में बड़ी सफलता दे सकते हैं।

कैंसर वैक्सीन कैसे काम करती है?

दरअसल, ज्यादातर लोग वैक्सीन को खसरा या चिकनपॉक्स जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए जानते हैं। ये वैक्सीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को वायरस या बैक्टीरिया को पहचानकर नष्ट करने के लिए तैयार करती हैं। लेकिन कैंसर वैक्सीन अलग तरह से काम करती है। यह शरीर की इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में मदद करती है। कुछ वैक्सीन कैंसर का इलाज करती हैं, जबकि कुछ इसकी रोकथाम के लिए होती हैं।

अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, वर्तमान में प्रोस्टेट और ब्लैडर कैंसर के लिए कुछ वैक्सीन उपलब्ध हैं। लेकिन कोलन कैंसर के लिए रूस की यह वैक्सीन एक बड़ी उपलब्धि है। यह घोषणा रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में आयोजित 10वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान हुई। इस फोरम का विषय था- 'द फार ईस्ट: कोऑपरेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी'। इस आयोजन में 75 से अधिक देशों के 8400 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए।

दुनिया के लिए उम्मीद की किरण

कोलन कैंसर विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले कैंसरों में से एक है। भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर यह वैक्सीन आधिकारिक मंजूरी प्राप्त करती है और व्यापक स्तर पर उपलब्ध होती है, तो यह लाखों लोगों की जान बचा सकती है।

कोलन कैंसर क्या और क्यों होता है?

कोलन कैंसर, जिसे बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है, पाचन तंत्र के निचले हिस्से, यानी बड़ी आंत या मलाशय में होने वाला कैंसर है। यह धीरे-धीरे विकसित होता है और शुरुआती चरण में इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते। अगर समय पर इसका पता न चले, तो यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। कोलन कैंसर तब शुरू होता है जब बड़ी आंत की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं।

