रूस यूक्रेन में युद्ध जीतेगा.... सब कुछ ठीक हो जाएगा; नए साल से पहले राष्ट्रपति पुतिन
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पारंपरिक नववर्ष संबोधन में देशवासियों को आश्वासन दिया कि रूस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों को नायक बताते हुए उनकी बहादुरी की प्रशंसा की।
गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह संबोधन सत्ता में आने की 26वीं वर्षगांठ पर प्रसारित हुआ, जब वे 1999 में बोरिस येल्तसिन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति बने थे। इस वार्षिक टेलीविजन संदेश में यूक्रेन युद्ध या अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सीधा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सैनिकों की तारीफ को युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है।
रूस ने निंदा करने वाले देशों का धन्यवाद दिया
रूस ने दावा किया है कि 28-29 दिसंबर की रात यूक्रेन ने नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन की आवासीय संपत्ति (वाल्डाई रेजिडेंस) पर 91 ड्रोनों से हमला करने की कोशिश की, जिसे रूसी वायु रक्षा ने नाकाम कर दिया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे 'आतंकवादी हमला' बताया और इसकी निंदा करने वाले विदेशी मित्रों व सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम रूसी नेतृत्व, सरकार और लोगों के प्रति दिखाए गए समर्थन की सराहना करते हैं।
यूक्रेन ने निशाना साधा
दूसरी ओर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस हमले के दावे को झूठ बताया और कहा कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। उन्होंने भारत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अन्य देशों की निंदा पर सवाल उठाया कि वे कथित हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेनी शहरों पर बड़े हमलों पर चुप हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यह भ्रमित करने वाला है, क्योंकि हमारे बच्चों पर लगातार बमबारी हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इन देशों से रूस की निंदा नहीं सुनाई दी।
