Russian President Vladimir Putin envoy Kirill Dmitriev praised efforts of US President Trump पुतिन के दूत ने ट्रंप की खूब की तारीफ... वाइट हाउस मीटिंग से पहले रूस का आया बड़ा बयान; जानें, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Russian President Vladimir Putin envoy Kirill Dmitriev praised efforts of US President Trump

पुतिन के दूत ने ट्रंप की खूब की तारीफ... वाइट हाउस मीटिंग से पहले रूस का आया बड़ा बयान; जानें

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यूक्रेन संघर्ष के वास्तविक समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं।

Devendra Kasyap वार्ता, माॅस्कोMon, 18 Aug 2025 07:37 PM
share Share
Follow Us on
पुतिन के दूत ने ट्रंप की खूब की तारीफ... वाइट हाउस मीटिंग से पहले रूस का आया बड़ा बयान; जानें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, थोड़ी देर बाद वाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। दोनों नेता रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे और क्षेत्र में शांति स्थापना के उपायों पर विचार-विमर्श करेंगे। इस बैठक से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यूक्रेन संघर्ष के वास्तविक समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ

रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल दिमित्रिव ने ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप और उनकी टीम संघर्ष के वास्तविक समाधान के लिए काम कर रही है। बता दें कि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में सोमवार को यूरोपीय नेताओं के साथ होने वाली वार्ता को 'एक बड़ा दिन' करार दिया था। दिमित्रिव ने एक अन्य पोस्ट में ट्रंप के उस आह्वान का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने और संघर्ष समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की थी।

15 अगस्त को मिले थे ट्रंप और पुतिन

गौरतलब है कि 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप ने अलास्का में यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए दो घंटे से अधिक समय तक बातचीत की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद थे। रूसी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव और राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव शामिल थे, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लैविट और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे।

अलास्का की बैठक 'बेहद शानदार'

विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बैठक के परिणामों को लेकर बहुत आशावादी रुख व्यक्त किया था। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी छह अलग-अलग बैठकें हुई थीं, और उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली थी, लेकिन अलास्का की बैठक 'बेहद शानदार' थी। उन्होंने कहा कि अलास्का शिखर सम्मेलन में जो हासिल हुआ, वह एक स्पष्ट उपलब्धि है। विटकॉफ ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के बहुत करीब हैं।

International News International News In Hindi Donald Trump अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।